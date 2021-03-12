Rei do Rio! Flamengo defende soberania na história recente dos clássicos cariocas; veja raio-x

Em situações opostas na tabela da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense fazem neste domingo, no Maracanã, o primeiro clássico carioca na temporada 2021. Mesmo com o time repleto de jovens, o Rubro-Negro conta com as estatísticas recentes para chegar com moral na partida. Afinal, de 2019 para cá, o clube disputou 28 clássicos contra os três rivais do Rio de Janeiro e defende uma verdadeira supremacia.
Nas últimas duas temporadas, o Fla acumulou um retrospecto invejável nos clássicos: 18 vitórias, sete empates e apenas três derrotas. Um aproveitamento total de 72,6%. Curiosamente, todas as três derrotas foram para o Fluminense, próximo adversário do Rubro-Negro: uma na semifinal da Taça Guanabara 2019, outra na Taça Guanabara 2020 e a última no segundo turno do Brasileirão 2020.
Em contrapartida, o histórico geral confirma a soberania rubro-negra no Rio de Janeiro. Atual bicampeão do Carioca, o Flamengo passou a colher os frutos da reestruturação que sofreu nos últimos anos e aumentou a disparidade sobre os rivais da cidade dentro de campo. Em 15 partidas contra Vasco e Botafogo, por exemplo, o clube não foi superado nenhuma vez.
+ Veja mais notícias do Flamengo
Em 2019, ano que conquistou o Brasileirão e a Libertadores, o Flamengo teve 71% de aproveitamento nos clássicos (nove vitórias, cinco empates e uma derrota). Na temporada passada, o desempenho foi ainda melhor. Em 13 jogos contra rivais, o Rubro-Negro venceu nove, empatou dois e perdeu outros dois, superando a marca de 74% de aproveitamento.
RETROSPECTO DO FLAMENGO EM CLÁSSICOS DESDE 2019
28 JOGOS - 18V/7E/3D - 72,6% de aproveitamento- 28 gols a favor e 15 gols contra
- vs Fluminense (Carioca e Brasileirão)7V/3E/3D - 18 gols a favor/13 gols contraBruno Henrique (4), Gabigol (4), Pedro (2), Filipe Luís (2), Arrascaeta, Michael, Vitinho, Everton Ribeiro, Gerson e Renê
- vs Vasco (Carioca e Brasileirão)6V/3E - 19 gols a favor/8 gols contraBruno Henrique (7), Arrascaeta (3), Gabigol (3), Everton Ribeiro, Arão, Vitinho, Lucas Silva, Léo Pereira e Danilo Barcelos (contra)
- vs Botafogo (Carioca e Brasileirão)5V/1E - 11 gols a favor/4 gols contraBruno Henrique (3), Gabigol (3), Everton Ribeiro (2), Michael Lincoln e Gerson
Artilheiros do Flamengo nos clássicos desde 2019:Bruno Henrique (15)Gabigol (10)Arrascaeta (4)Everton Ribeiro (4)Gerson (2)Pedro (2)Vitinho (2)Filipe Luís (2)Michael (2)Willian ArãoLéo PereiraLucas SilvaLincoln