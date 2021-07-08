Rei do empate, Corinthians busca retomar vitórias longe de casa

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Ao lado do São Paulo, o Corinthians é o time que mais empatou neste Campeonato Brasileiro. Décimo terceiro colocado, o Timão terminou cinco das suas nove partidas com igualdade no marcador – tendo vencido duas e perdido outras duas.

Ainda que esteja invicto como visitante, o Time do Povo empatou três das quatro partida fora de casa, tendo ganhado apenas do América-MG, em Belo Horizonte, na segunda rodada.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosE os dois últimos compromissos do clube neste Brasileirão também empataram empatados. Contra o São Paulo, um 0 a 0, e diante do Internacional, 1 a 1 .

Tendo conquistado apenas dois pontos de seis disputados como mandante, caberá ao Corinthians se recuperar longe dos seus domínios.

- Em termos do empate, sem dúvidas, a gente joga pra ganhar, se não ganhar a gente pensa em empatar, nunca perder, a gente tem que sempre pontuar e subir – disse o zagueiro João Victor, em entrevista coletiva concedida na última quarta-feira (7).