Regularizado! Veja as competições que Fred jogará pelo Fluminense

Crédito: LUCAS MERÇON/ FLUMINENSE FC

Ainda não se sabe quando a bola voltará a rolar em todas as competições que estavam em andamento no Brasil. No entanto, o Fluminense se movimenta para ter o elenco completo à disposição do técnico Odair Hellmann, inclusive o atacante Fred. Regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e já no Bira, da Ferj, sem pendências, ele poderá reestrear sem limitações burocráticas assim que os torneios forem retomados.

Na Taça Rio, o limite para inscrição seria o penúltimo dia útil que anteceder o início da quarta rodada do segundo turno. Ou seja, exatamente a rodada que acontecerá no retorno do Estadual. O Flu jogou apenas contra Madureira, Resende e Vasco, e ainda terá Volta Redonda e Macaé pela frente antes de, em caso de classificação, jogar as semifinais e finais.

Na Copa do Brasil, o Fluminense joga a terceira fase da competição e já disputou a partida de ida contra o Figueirense, em uma derrota por 1 a 0 no Estádio Orlando Scarpelli. No jogo de volta, no Maracanã, o Tricolor poderá contar com Fred. O regulamento da competição da CBF diz apenas que o jogador precisa aparecer no BID até o último dia útil que anteceder a cada partida e o limite de inscrição é o início das quartas de final.

Portanto, em termos burocráticos, tudo certo para o retorno de Fred. Agora, o que vai pesar será apenas a parte física. Apesar de estar treinando em casa mesmo enquanto estava livre no mercado, ainda não se sabe em quais condições ele vai estar. Com a camisa do Fluminense, Fred tem 26 jogos pela Copa do Brasil, sendo 13 vitórias, sete empates e seis derrotas, com 17 gols marcados. No Carioca, são 80 jogos, 46 vitórias, 17 empates, 17 derrotas e 51 gols marcados.E MAIS:Witzel libera volta do futebol carioca a partir deste sábado sem públicoHá 13 anos, Fluminense conquistava o título inédito da Copa do BrasilEmoção, assinatura de contrato e taças: veja a chegada de Fred ao FluFred aparece no BID e pode reestrear pelo Flu quando jogos voltaremVeja os regulamentos abaixo:

Campeonato Carioca

Art. 21 – Para cada uma das partidas da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª rodadas da Taça Rio, somente poderão participar os atletas inscritos até o penúltimo dia útil que anteceder o início da respectiva rodada e cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida.

Parágrafo único – O prazo final para a inscrição de atletas no campeonato será o penúltimo dia útil que anteceder o início da 4ª rodada da Taça Rio, podendo participar os atletas cujo registro conste no BIRA, sem pendências, até o último dia útil que anteceder a respectiva partida (seja da Taça Rio ou da final do campeonato).Regulamento da Taça Rio (Foto: Reprodução)Copa do Brasil

Art. 6º – Somente poderão participar da COPA os atletas que tenham sido publicados pela DRT no BID até o último dia útil que anteceder a cada partida.