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futebol

Regularizado, Chay está liberado para jogar pelo Botafogo

Nome do atacante aparece no BID da CBF e atleta pode atuar na estreia da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 17:57

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:57

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo sabe que poderá contar com, pelo menos, um reforço para a estreia da Série B. O nome de Chay apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta terça-feira e o atacante está liberado para estrear pelo Alvinegro.
LEIA MAIS: CONHEÇA CHAY, O NOVO JOGADOR DO BOTAFOGO
O atacante foi anunciado oficialmente na última segunda-feira, mas o acordo estava sacramentado desde a semana passada. É provável que Chay fique pelo menos no banco de reservas diante do Vila Nova, na próxima sexta-feira, às 21h, no Estádio OBA, em Goiânia.
Chay já começou a treinar com o grupo do Botafogo e está à disposição do treinador Marcelo Chamusca. O atacante foi um dos destaques do último Campeonato Carioca, com cinco gols marcados.
O Botafogo possui outras situações de contratações encaminhadas: tratam-se do meio-campista Luís Oyama e do lateral-direito Daniel Borges, ambos vindo do Mirassol. A dupla também deve ser oficializada nessa semana.

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