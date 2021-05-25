Regularizado, Chay está liberado para jogar pelo Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo sabe que poderá contar com, pelo menos, um reforço para a estreia da Série B. O nome de Chay apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF na tarde desta terça-feira e o atacante está liberado para estrear pelo Alvinegro.

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O atacante foi anunciado oficialmente na última segunda-feira, mas o acordo estava sacramentado desde a semana passada. É provável que Chay fique pelo menos no banco de reservas diante do Vila Nova, na próxima sexta-feira, às 21h, no Estádio OBA, em Goiânia.

Chay já começou a treinar com o grupo do Botafogo e está à disposição do treinador Marcelo Chamusca. O atacante foi um dos destaques do último Campeonato Carioca, com cinco gols marcados.