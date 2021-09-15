Regularidade, muita posse de bola e pouca marcação: entenda como joga o CRB, próximo rival do Vasco

Crédito: Francisco Cedrim / Ascom CRB

Adversário do Vasco nesta quinta-feira, o CRB é dos times mais regulares da Série B do Campeonato Brasileiro. Joga de forma competitiva desde o início da competição, tanto que esteve sempre no G4 ou perto dele. E tem um jeito bastante definido de atuar.A equipe alagoana tem o mérito de estar bem posicionada - quarta posição com 40 pontos - mesmo tendo uma defesa que leva mais de um gol por jogo. Foram 25 em 23 jogos até aqui. Este desempenho pouco expressivo é salvo pelo ataque, terceiro melhor da competição, com 32 gols, ao lado do Coritiba.

Comandado por Allan Aal, o CRB é o time que mais tentou passes na Série B (9430), o que mais acertou (8624) e, ainda assim, o que menos errou (806). Um óbvio jogo de valorização da posse de bola. Mas há problemas defensivos.

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O adversário do Vasco é o time que menos desarmou (244, média de 10,61 por jogo) e que menos cometeu faltas (312, média de 13,57 por jogo). Ou seja: o time nem se aproxima de ter uma marcação eficiente, como o número de gols sofridos reflete.