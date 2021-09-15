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Regularidade, muita posse de bola e pouca marcação: entenda como joga o CRB, próximo rival do Vasco

Equipe alagoana viveu o pior momento na Série B do Campeonato Brasileiro justamente contra o Cruz-Maltino, mas sempre esteve dentro ou próxima do G4...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 07:30

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 07:30

Crédito: Francisco Cedrim / Ascom CRB
Adversário do Vasco nesta quinta-feira, o CRB é dos times mais regulares da Série B do Campeonato Brasileiro. Joga de forma competitiva desde o início da competição, tanto que esteve sempre no G4 ou perto dele. E tem um jeito bastante definido de atuar.A equipe alagoana tem o mérito de estar bem posicionada - quarta posição com 40 pontos - mesmo tendo uma defesa que leva mais de um gol por jogo. Foram 25 em 23 jogos até aqui. Este desempenho pouco expressivo é salvo pelo ataque, terceiro melhor da competição, com 32 gols, ao lado do Coritiba.
Comandado por Allan Aal, o CRB é o time que mais tentou passes na Série B (9430), o que mais acertou (8624) e, ainda assim, o que menos errou (806). Um óbvio jogo de valorização da posse de bola. Mas há problemas defensivos.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O adversário do Vasco é o time que menos desarmou (244, média de 10,61 por jogo) e que menos cometeu faltas (312, média de 13,57 por jogo). Ou seja: o time nem se aproxima de ter uma marcação eficiente, como o número de gols sofridos reflete.
O CRB também não é dos mandantes mais hostis, só que perdeu somente um jogo em casa até aqui. Ganhou cinco e empatou outros cinco. O pior momento da equipe na competição foi na derrota por 3 a 0 para o próprio Vasco, em São Januário, no primeiro turno. Inspiração mais que suficiente para esta quinta.

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