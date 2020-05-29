Régis Tosatti comemora retorno à Chapecoense e projeta acesso nacional

Revelado nas categorias de base da Chapecoense e após uma passagem por empréstimo no Bahia, no início da temporada, o atacante Régis Tosatti está de volta à Arena Condá. Um dos destaques da Chape em 2019, o jovem de 22 anos comemorou o seu retorno ao time catarinense, mas não deixou de valorizar a passagem pelo time baiano.E MAIS:Goleiro de seleção sul-americana conta quem são seus ídolosTécnico faz avaliação pesada sobre a sua passagem pelo BarcelonaZagueiro ex-Palmeiras vibra com provável retorno do futebol japonês'O tempo que passei no Bahia foi muito bom para ganhar experiência, pude trabalhar com os professores Roger Machado e Dado Cavalcanti e aprendi muito com eles. Fico muito feliz com esse meu retorno à Chape até porque, como sempre falo, tenho um carinho enorme pelo clube, que acreditou no meu futebol em primeiro e me deu a oportunidade de entrar em campo para mostrar o talento que Deus me deu', disse Régis Tosatti.