Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Régis Tosatti comemora retorno à Chapecoense e projeta acesso nacional

Atleta defendeu as cores do Bahia no começo do ano e agora volta para reconquistar o seu espaço no Verdão do Oeste...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2020 às 14:38

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 14:38

Crédito: Divulgação/Chapecoense
Revelado nas categorias de base da Chapecoense e após uma passagem por empréstimo no Bahia, no início da temporada, o atacante Régis Tosatti está de volta à Arena Condá. Um dos destaques da Chape em 2019, o jovem de 22 anos comemorou o seu retorno ao time catarinense, mas não deixou de valorizar a passagem pelo time baiano.E MAIS:Goleiro de seleção sul-americana conta quem são seus ídolosTécnico faz avaliação pesada sobre a sua passagem pelo BarcelonaZagueiro ex-Palmeiras vibra com provável retorno do futebol japonês'O tempo que passei no Bahia foi muito bom para ganhar experiência, pude trabalhar com os professores Roger Machado e Dado Cavalcanti e aprendi muito com eles. Fico muito feliz com esse meu retorno à Chape até porque, como sempre falo, tenho um carinho enorme pelo clube, que acreditou no meu futebol em primeiro e me deu a oportunidade de entrar em campo para mostrar o talento que Deus me deu', disse Régis Tosatti.
Em 2019, Régis Tosatti fez 21 jogos com a camisa da Chapecoense, entre o Campeonato Catarinense, Brasileirão e Copa do Brasil, e marcou um gol, na final do Estadual, diante do Avaí. De volta ao clube que o revelou, o atacante já integra o elenco que recentemente retornou aos treinamentos pós-quarentena.
'A expectativa é de fazer uma ótima Série B e colocar a Chapecoense no devido lugar dela, que é a Série A, e mostrando o meu futebol lutando diariamente pelo espaço na equipe', concluiu. E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados