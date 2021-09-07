Régis decide, e Guarani vence CSA pela Série B

Na tarde desta terça-feira (7), o Guarani recebeu o CSA no Brinco de Ouro em partida válida pelo Brasileirão Série B. Entrando em campo no intervalo, Régis causou efeito imediato e marcou logo no seu primeiro lance, dando a vitória de 1 a 0 para os donos da casa. A vitória deixou o time campineiro mais próximo do G4, enquanto que o Azulão agora acumula quatro jogos sem conseguir vencer.
Agora, as equipes voltam a campo somente na 24ª rodada do Brasileirão Série B. Na sexta-feira (17), o Guarani visita a Ponte Preta, às 21h30, pelo clássico da cidade Campinas. Já no sábado (18), o CSA vai até o Estádio do Café para enfrentar o Londrina, às 16h30.Parecia futevôleiOs primeiros movimentos no Brinco de Ouro mostraram um Guarani mais propositivo e com mais gana dentro da partida. Com a bola, o Bugre trabalhou passes e tentou quebrar a linha defensiva do CSA. Sem ela, a equipe da casa pressionou a saída dos visitantes.
Quando conseguiu chegar, o Guarani parecia estar jogando futevôlei. Aos 11 minutos, Mateus Ludke ajeitou de cabeça para Andrigo que, também pelo alto acionou Lucão do Break. O centroavante tentou um voleio, mas acabou furando.
CSA entra no jogoDepois de apenas assistir o Guarani jogar na parte inicial do primeiro tempo, o CSA começou a sair mais para o duelo depois dos 20 minutos. Na primeira chegada do Azulão, Silas arriscou chute de longe, e Rafael Martins caiu para espalmar. A bola ia para fora, mas o goleiro optou por intervir.
Mais tarde, a equipe alagoana voltou a assustar. Bruno Mota, duas vezes, arriscou de fora da área. Na primeira, a bola passou parou em Rafael Martins, que encaixou firme. Na segunda, o chute pelo lado do gol.
Arriscando de longeA reta final do primeiro tempo mostrou duas equipes equilibrando as ações. Desse modo, o duelo ficou travado no setor de meio de campo, com os atacantes sendo pouco acionados.A melhor chance do terço final da primeira etapa saiu dos pés de Iury Castilho, do CSA. O atacante recebeu na entrada da área e arriscou um chute firme. A bola passou à direita de Rafael Martins.
Efeito imediatoArtilheiro do Guarani na Série B e recuperado de lesão, Régis entrou logo no intervalo e não demorou muito para mostrar as suas credenciais. O meia recebeu bola ajeitada na entrada da área e finalizou no canto. A bola ainda tocou em Thiago Rodrigues e na trave antes de entrar.
O gol obrigou o CSA a sair para o campo de ataque. No lance de maior perigo dos alagoanos no início da etapa final, Ernandes recebeu na linha de fundo e bateu firme para o meio. Rafael Martins cortou o cruzamento, e Maxwell complementou, limpando a área.
Faltou poucoCom mais ímpeto depois do gol sofrido, o CSA seguiu em cima e pressionou o Guarani. Aos 20 minutos, Yuri recebeu pelo lado direito e cruzou na primeira trave. Bruno Mota se antecipou à defesa e cabeceou. A bola balançou a rede, mas pelo lado de fora.
A resposta do Guarani veio naquilo que se tornou a principal arma do time campineiro no segundo tempo: o contra-ataque. Bruno Sávio acionou Maxwell. O atacante invadiu a área e tentou tirar de Thiago Rodrigues, mas bateu fraco e facilitou a defesa do goleiro.
Empilhando chances perdidasMesmo na liderança do placar, o Guarani continuou criando as principais oportunidades da partida. Entretanto, apesar de encontrar os espaços e, frequentemente, chegar à área, o Bugre abusou dos erros.
Em lance similar a um anterior, Maxwell invadiu a área e demorou a finalizar, permitindo o corte preciso da defesa. Pouco depois, Júlio César recebeu com espaço e tentou chutar colocado, mas isolou. Mesmo assim, a vitória ficou com a equipe de Campinas.FICHA TÉCNICAGUARANI 1 X 0 CSALocal: Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SPData/Horário: 07 de setembro de 2021 (terça-feira), às 16hÁrbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Vanderson Antonio Zanotti (ES)Gol: Régis (1'/2°T) (1-0)Cartões amarelos: Mateus Ludke, Rafael Martins (Guarani)
GUARANI: Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales (Carlão, aos 5'/2°T), Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva e Rodrigo Andrade (Índio, aos 26'/2°T); Bruno Sávio, Andrigo (Régis, aos 0'/2°T) e Júlio César (Titi, aos 40'/2°T); Lucão do Break (Maxwell, aos 0'/2°T). Técnico: Daniel Paulista.
CSA: Thiago Rodrigues; Yuri (Éverton Silva, aos 26'/2°T), Matheus Felipe, Lucão e Ernandes; Geovane, Silas (Nilson, aos 12'/2°T) e Gabriel; Marco Túlio (Aylon, aos 34'/2°T), Iury Castilho (Reinaldo, aos 26'/2°T) e Bruno Mota. Técnico: Mozart.