Reforços treinam sem restrições, e Corinthians divide elenco por setores de olho no América-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o penúltimo treino de olho na próxima partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o América-MG neste domingo, às 18h15, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada da competição nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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No Campo 3, os atletas realizaram o aquecimento e um trabalho de passes em espaço reduzido. Em seguida, o técnico Sylvinho dividiu o grupo: os meias e atacantes treinaram movimentações ofensivas com os auxiliares Doriva e Alex Meschini, enquanto os laterais e zagueiros foram ao Campo 4 para um trabalho específico de posicionamento comandado pelo próprio treinador.

Após o fim das atividades táticas com o elenco, alguns atletas realizaram complementos como cobranças de falta, cruzamentos e finalizações. Pela primeira vez, Sylvinho deve contar com o seu quarteto de grandes reforços: Giuliano, Renato Augusto, Róger Guedes e Willian. Todos eles treinaram sem restrições, mas a tendência é que os quatro sejam titulares.

Um provável time é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gustavo Mosquito (Jô) e Róger Guedes.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.