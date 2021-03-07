Reforços são a principal atração do Botafogo diante do Resende, pelo Carioca

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo não perde tempo. Mesmo recém-chegados, quarto reforços estarão em campo - com direito a três estreias - diante do Resende, neste domingo, às 20h15, pela 2ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Nilton Santos. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.

O goleiro Douglas Borges, o lateral-direito Jonathan e o meio-campista Pedro Castro aparecerão em campo como jogadores do Botafogo pela primeira vez. O trio, ao lado de Ronald, que fará a estreia como titular - o atacante atuou por 30 minutos no empate contra o Boavista, na 1ª rodada -, são as atrações do Alvinegro para a partida.

Marcelo Chamusca promoverá a estreia do quarteto como titular e, com isto, ganha novas opções para o elenco do Alvinegro. Outros reforços estão encaminhados e podem figurar na equipe a partir da terceira rodada do Campeonato Carioca.

Os jogadores já vêm treinando e o comandante acredita que essa é uma oportunidade para entrosá-los no estilo de jogo e na companhia de outros jogadores dentro de campo. Douglas Borges chega para disputar posição com Diego Loureiro, que vem sendo titular desde a reta final da última temporada. Cavalieri e Gatito Fernández têm problemas físicos e estão sob os cuidados do Departamento Médico.

Jonathan aparece para tentar ser a solução de uma posição que foi uma das principais dores de cabeça do Botafogo em 2020/21: a lateral-direita, que não teve nenhum dono unânime. O jogador estava no Coritiba e também atua pelo lado esquerdo, já que é ambidestro.