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Reforços no Corinthians? Para Mancini, tudo vai depender do 'fôlego financeiro' do clube

Técnico do Timão falou da necessidade e da possibilidade de contratações para a temporada 2021, mas sabe que haverá um obstáculo financeiro a ser superado...

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 fev 2021 às 12:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O torcedor do Corinthians certamente está focado na reta final do Brasileirão, mas ao mesmo tempo está de olho no planejamento para a próxima temporada e fica curioso com a possibilidade de reforços. No entanto, a Fiel precisa se preparar para uma janela bastante modesta, já que a realidade financeira do clube não permite "loucuras", como bem sabe Vagner Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
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Em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, no Maracanã, o técnico foi questionado sobre a chegada de reforços e admitiu que há a necessidade de incrementar o elenco corintiano com mais peças, porém tem consciência que essas "contratações" ou virão da base, ou dependerão da saúde financeira do clube, o que neste momento está longe de ser algo tranquilo.
- Nós temos limitações no elenco, isso já foi falado, eu conto com alguns atletas possivelmente da base, outros que a gente consiga idealizar algum tipo de negociação, o Duílio (presidente) já falou sobre isso para a imprensa, então não é neste momento, ainda é cedo para tocar nesse assunto, mas há necessidade, assim como qualquer time, depende muito do que a gente vai ter de fôlego financeiro, para que a gente possa estabelecer um tipo de parâmetro nesse sentido - comentou o comandante alvinegro.Desde que assumiu a presidência, Duílio Monteiro Alves tem sido taxativo em suas entrevistas quando questionado sobre contratações: não fará "loucuras" para reforçar o elenco. Apesar de também admitir que é preciso fortalecer o grupo, a palavra de ordem é consciência financeira e saneamento de dívidas. A promessa é de elenco competitivo, mas sem nomes galácticos em 2021.
Nos bastidores, segundo apurações do LANCE!, realmente são poucas as conversas atuais por reforços e todos os nomes que aparecem no noticiário são negados pela diretoria e por pessoas próximas da alta cúpula. Além do sigilo habitual das negociações, a cautela e o foco na busca pela vaga na Libertadores são as prioridades do clube neste momento do ano.

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