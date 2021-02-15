Reforços no Corinthians? Para Mancini, tudo vai depender do 'fôlego financeiro' do clube

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O torcedor do Corinthians certamente está focado na reta final do Brasileirão, mas ao mesmo tempo está de olho no planejamento para a próxima temporada e fica curioso com a possibilidade de reforços. No entanto, a Fiel precisa se preparar para uma janela bastante modesta, já que a realidade financeira do clube não permite "loucuras", como bem sabe Vagner Mancini.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, no Maracanã, o técnico foi questionado sobre a chegada de reforços e admitiu que há a necessidade de incrementar o elenco corintiano com mais peças, porém tem consciência que essas "contratações" ou virão da base, ou dependerão da saúde financeira do clube, o que neste momento está longe de ser algo tranquilo.

- Nós temos limitações no elenco, isso já foi falado, eu conto com alguns atletas possivelmente da base, outros que a gente consiga idealizar algum tipo de negociação, o Duílio (presidente) já falou sobre isso para a imprensa, então não é neste momento, ainda é cedo para tocar nesse assunto, mas há necessidade, assim como qualquer time, depende muito do que a gente vai ter de fôlego financeiro, para que a gente possa estabelecer um tipo de parâmetro nesse sentido - comentou o comandante alvinegro.Desde que assumiu a presidência, Duílio Monteiro Alves tem sido taxativo em suas entrevistas quando questionado sobre contratações: não fará "loucuras" para reforçar o elenco. Apesar de também admitir que é preciso fortalecer o grupo, a palavra de ordem é consciência financeira e saneamento de dívidas. A promessa é de elenco competitivo, mas sem nomes galácticos em 2021.