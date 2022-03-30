Reforços? Edimar garante: 'O Vasco tem dois grandes laterais-esquerdos'

O Vasco está no mercado em busca de reforços para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a posição de lateral esquerdo não parece ser uma prioridade no elenco. Na entrevista coletiva desta quarta-feira o jogador Edimar, atual titular da equipe, assegurou a qualificação dos concorrentes à vaga no time inicial.- O Vasco tem dois grandes laterais-esquerdos: eu e Riquelme. Se tem uma posição que acho que está bem sustentada é a lateral esquerda. Sou um cara que me avalio sempre após os jogos. Acho que fui bem no Carioca. Agora estamos tendo tempo para adaptar melhor o trabalho e o Zé para colocar suas ideias. Acho que o time todo vai crescer e vamos entrar preparados na Série B - afirmou o atleta.

No ano passado houve cinco campeões da Série A disputando a Série B, já nesta temporada serão seis: além do Vasco, o Sport, Guarani, Bahia, Cruzeiro e o Grêmio. Mas independente da tradição, o lateral projeta o Cruz-Maltino no G4 no fim do ano.

- Um tem que ser o Vasco de qualquer jeito. Quando eu disputei e fui campeão pelo Bragantino ninguém apontava o Bragantino como campeão, apesar da parceria que foi feita. Eu aposto que o Vasco vai subir. A gente sabe que tem o Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport Recife e vai ser a Série B mais difícil dos últimos anos. Mas vamos estar preparados para alcançar o nosso objetivo - declarou jogador.

A estreia do Gigante na Série B contra o Vila Nova está marcada para o próximo dia 08, às 19h, em São Januário.