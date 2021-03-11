Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reforços e treinador estão regularizados e podem estrear pelo Vasco contra o Nova Iguaçu
futebol

Reforços e treinador estão regularizados e podem estrear pelo Vasco contra o Nova Iguaçu

Jogadores, que foram apresentados na última quarta-feira, estão à disposição do técnico Marcelo Cabo e podem estar em campo no sábado, em São Januário, pelo Carioca...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 16:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 16:40
Crédito: Ernando, Zeca e Marquinhos Gabriel foram apresentados nesta quarta no CT do Almirante (Rafael Ribeiro/Vasco
Os nomes de Ernando, Marquinhos Gabriel e Zeca, três novos reforços do Vasco, apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira. Com isso, os jogadores estão à disposição do técnico Marcelo Cabo, que também está regularizado, e podem estrear com a camisa do Vasco no sábado, às 18h, diante do Nova Iguaçu, em São Januário.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaNome de Ernando no BID (Reprodução)Natural de Flores de Goiás, Ernando surgiu para o futebol na base do Esmeraldino e passou por diversos clubes antes de assinar com o Gigante da Colina. Com passagens por Internacional, Sport e Bahia, ele teve boas atuações e foi titular absoluto da defesa do Esquadrão Baiano no Campeonato Brasileiro 2020.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Revelado pelo Internacional. Marquinhos Gabriel se destacou no futebol paulista com a camisa do Santos. Ao ser contratado pelo rival Corinthians, o jogador tornou-se campeão brasileiro em 2017, mas não conseguiu manter a regularidade nos anos seguintes. Com uma queda de rendimento, ele passou por Cruzeiro e Athletico-PR, mas espera se firmar com a camisa do Gigante da Colina.Nome de Marquinhos Gabriel no BID (Reprodução)Cria da base do Santos, Zeca chega para suprir uma posição carente no Vasco. Com a saída de Henrique, e as férias estendidas de Neto Borges, o clube tem poucas opções na lateral-esquerda. Até no time sub-23, que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a comissão técnica de Diogo Siston teve dificuldade na escalação. Riquelme, lesionado, não pôde atuar. MT e João Pedro, ambos improvisados, estiveram em campo na posição.
O elenco voltou aos trabalhos na última segunda-feira visando o duelo contra o Nova Iguaçu no sábado, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Essa partida marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo no comando da equipe e terá o retorno dos principais nomes do elenco cruz-maltino.Nome de Zeca no BID (Reprodução)Nome de Marcelo Cabo no BID (Reprodução)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Investigação da polícia concluiu que houve negligência médica em parto de jovem em Colatina
Samba Júnior reuniu o público na nova Orla de São Pedro
Grupo de pagode capixaba lota orla de São Pedro em gravação de audiovisual
Imagem de destaque
Intestino preso e varizes: qual a relação e como aliviar os sintomas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados