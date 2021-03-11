Reforços e treinador estão regularizados e podem estrear pelo Vasco contra o Nova Iguaçu

Crédito: Ernando, Zeca e Marquinhos Gabriel foram apresentados nesta quarta no CT do Almirante (Rafael Ribeiro/Vasco

Os nomes de Ernando, Marquinhos Gabriel e Zeca, três novos reforços do Vasco, apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira. Com isso, os jogadores estão à disposição do técnico Marcelo Cabo, que também está regularizado, e podem estrear com a camisa do Vasco no sábado, às 18h, diante do Nova Iguaçu, em São Januário.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaNome de Ernando no BID (Reprodução)Natural de Flores de Goiás, Ernando surgiu para o futebol na base do Esmeraldino e passou por diversos clubes antes de assinar com o Gigante da Colina. Com passagens por Internacional, Sport e Bahia, ele teve boas atuações e foi titular absoluto da defesa do Esquadrão Baiano no Campeonato Brasileiro 2020.

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Revelado pelo Internacional. Marquinhos Gabriel se destacou no futebol paulista com a camisa do Santos. Ao ser contratado pelo rival Corinthians, o jogador tornou-se campeão brasileiro em 2017, mas não conseguiu manter a regularidade nos anos seguintes. Com uma queda de rendimento, ele passou por Cruzeiro e Athletico-PR, mas espera se firmar com a camisa do Gigante da Colina.Nome de Marquinhos Gabriel no BID (Reprodução)Cria da base do Santos, Zeca chega para suprir uma posição carente no Vasco. Com a saída de Henrique, e as férias estendidas de Neto Borges, o clube tem poucas opções na lateral-esquerda. Até no time sub-23, que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a comissão técnica de Diogo Siston teve dificuldade na escalação. Riquelme, lesionado, não pôde atuar. MT e João Pedro, ambos improvisados, estiveram em campo na posição.