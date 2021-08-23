Reforços do Santos agradam a Diniz, que alerta: "Precisam de tempo"

O Santos anunciou no mês de agosto as contratações de Léo Baptistão, de 28 anos, que estava sem contrato após saída do futebol chinês, do meia Augusto, que chegou de empréstimo do Real Madrid, e encaminhou a contratação do veterano Diego Tardelli, que estava livre no mercado.O técnico Fernando Diniz comemorou os reforços para equipe. Recentemente, o time perdeu Luan Peres, Kaio Jorge e Alison, todos titulares no vice-campeonato da Copa Libertadores 2020. Antes disso, Pituca e Lucas Veríssimo também deixaram o Alvinegro Praiano."Léo Baptistão e Diego Tardelli são atacantes com mobilidade. Eles têm muito a ver com o que penso sobre futebol e foi um dos motivos da contratação. Dão peso maior para a equipe pela história que têm no futebol. Independentemente de quando vão estrear, precisam de tempo para ganhar ritmo e estamos acelerando o processo", comentou. "A diretoria se esforçou para trazer por causa das nossas perdas e conseguiu reforços dentro da nossa realidade", completou Diniz.