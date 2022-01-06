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Reforços do Palmeiras fazem primeiro trabalho com bola na reapresentação do elenco

Marcelo Lomba e Atuesta fizeram primeira atividade no Verdão com técnico Abel Ferreira; Rafael Navarro está afastado com Covid...
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Publicado em 

05 jan 2022 às 21:09

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 21:09

Dois dos três reforços do Palmeiras para a temporada 2022 fizeram na tarde desta quarta-feira (5), na Academia de Futebol, o primeiro trabalho com bola com o técnico Abel Ferreira. O goleiro Marcelo Lomba e o meia Eduard Atuesta participaram da atividade, realizada após a bateria de exames e testes físicos a que foi submetido o elenco durante a manhã.O atacante Rafael Navarro, outro reforço alviverde, está afastado dos trabalhos até pelo menos o próximo dia 15 após ser diagnosticado com Covid-19 junto de outros quatro jogadores: o goleiro Weverton, os meio-campistas Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e o atacante Breno Lopes.
Colombiano, Atuesta atuava na Major League Soccer desde 2018 e assinou vínculo com o Palmeiras até o fim de 2026.
Já Lomba atuava pelo Internacional e fechou com o Verdão até o final de 2022. O experiente arqueiro deve ser titular neste início de temporada, já que Weverton está com coronavírus.
Após os trabalhos de ativação na academia do centro de excelência, os atletas realizaram atividades técnicas de troca de passes e enfrentamento em campo reduzido, com toques limitados na bola. A atividade foi comandada por Abel e seus auxiliares.
O Verdão dá sequência aos trabalhos de pré-temporada nesta quinta-feira (6), com atividades em dois períodos, às 10h e às 17h, na Academia de Futebol.
A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou nesta quarta que o duelo do Verdão com o Novorizontino foi antecipado para o próximo dia 23, fazendo com que a equipe abra a competição. O Palmeiras terá quatro compromissos pelo Estadual antes da delegação embarcar para os Emirados Árabes para disputa do Mundial de Clubes.
Crédito: MarceloLombadurantetreinodestaquartadoPalmeiras(Foto:CésarGrecco/Palmeiras

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