Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reforços da era-Lisca, Jhon Sánchez e Walber treinam no Vasco, mas ainda não foram registrados no BID
futebol

Reforços da era-Lisca, Jhon Sánchez e Walber treinam no Vasco, mas ainda não foram registrados no BID

Atacante equatoriano e zagueiro já trabalham com o grupo no CT Moacyr Barbosa e se preparam para o duelo contra o CRB. Clube tenta regularizar os dois atletas nesta semana...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 13:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 13:45
Crédito: Jhon Sánchez aguarda a regularização para estrear com a camisa do Vasco da Gama (Rafael Ribeiro/Vasco
O técnico Lisca deixou o Vasco nesta última quarta, mas dois reforços pedidos por ele ainda não estrearam. Jhon Sánchez e Walber já trabalham com o grupo no CT Moacyr Barbosa e se preparam para o duelo contra o CRB, às 19h, no dia 16, quinta-feira. Ambos, porém, ainda não tiveram seus nomes divulgados no BID. O clube tenta agilizar o processo para regularizar os atletas. O equatoriano foi apresentado na última quinta e demonstrou conhecer um pouco a história da equipe de São Januário. O atleta citou a luta do clube contra o racismo e exaltou a tradição. Ele também revelou que conversou com o zagueiro Frickson Erazo, que teve uma passagem pelo Vasco e relembrou outros conterrâneos que aturaram com a Cruz de Malta no peito como Carlos Tenório e Quiñonez.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Cabe salientar que a semana teve o feriado da Independência, o que atrasou a regularização de jogadores no Boletim Informativo Diário da CBF. Além de Sánchez, Walber chegou ao clube nesta semana, mas ainda não foi apresentado à torcida. O nome do atleta agradava Lisca desde a época em que o treinador esteve à frente do América-MG, quando ele defendeu o Guarani e teve regularidade no time de Campinas na temporada passada.
+ Missão para o novo técnico: entenda os sete pecados que afundaram o Vasco na Série B do Brasileirão
Com 32 pontos, o Vasco segue derrapando na tabela desde o início da série B e ainda não conseguiu entrar no G4. A diferença atualmente é de seis pontos, porém pode aumentar, já que alguns clubes tem um jogo a menos que o Gigante da Colina. É preciso lembrar que o time já entrou em campo pela 23ª rodada, que será finalizada no restante da semana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados