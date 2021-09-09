Reforços da era-Lisca, Jhon Sánchez e Walber treinam no Vasco, mas ainda não foram registrados no BID

Crédito: Jhon Sánchez aguarda a regularização para estrear com a camisa do Vasco da Gama (Rafael Ribeiro/Vasco

O técnico Lisca deixou o Vasco nesta última quarta, mas dois reforços pedidos por ele ainda não estrearam. Jhon Sánchez e Walber já trabalham com o grupo no CT Moacyr Barbosa e se preparam para o duelo contra o CRB, às 19h, no dia 16, quinta-feira. Ambos, porém, ainda não tiveram seus nomes divulgados no BID. O clube tenta agilizar o processo para regularizar os atletas. O equatoriano foi apresentado na última quinta e demonstrou conhecer um pouco a história da equipe de São Januário. O atleta citou a luta do clube contra o racismo e exaltou a tradição. Ele também revelou que conversou com o zagueiro Frickson Erazo, que teve uma passagem pelo Vasco e relembrou outros conterrâneos que aturaram com a Cruz de Malta no peito como Carlos Tenório e Quiñonez.

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Cabe salientar que a semana teve o feriado da Independência, o que atrasou a regularização de jogadores no Boletim Informativo Diário da CBF. Além de Sánchez, Walber chegou ao clube nesta semana, mas ainda não foi apresentado à torcida. O nome do atleta agradava Lisca desde a época em que o treinador esteve à frente do América-MG, quando ele defendeu o Guarani e teve regularidade no time de Campinas na temporada passada.

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