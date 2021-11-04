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Reforços caseiros: Pirani e Kaiky podem enfrentar o Palmeiras

Jogadores estavam no departamento médico e por isso não vinham sendo relacionados...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 22:11

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 22:11

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos ganhou dois importantes reforços para a reta final do Campeonato Brasileiro. O meia Gabriel Pirani e o zagueiro Kaiky estão liberados pelo Departamento Médico do clube e dependem apenas do técnico Fábio Carille para serem relacionados para o clássico contra o Palmeiras, no domingo (7).Gabriel Pirani foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo e, por essa razão, perdeu os jogos contra Sport, América-MG, Fluminense e Athlético-PR. Já o zagueiro Kaiky está fora por mais tempo: teve uma lesão de grau 2 no reto femoral em um treinamento, no mês de agosto, e o prazo para a recuperação completa durou entre quatro e cinco semanas.Aos poucos o Santos foi esvaziando seu DM. Recentemente, o zagueiro Luiz Felipe voltou a ser relacionado. Ainda estão tratando lesões o atacante Léo Baptistão, os volantes Camacho, Sandry, Jobson e Kevin Malthus, além do goleiro John.

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