  • Reforço! Suspenso, Gómez é liberado pelo Paraguai e volta ao Palmeiras para decisões do Paulistão
futebol

Reforço! Suspenso, Gómez é liberado pelo Paraguai e volta ao Palmeiras para decisões do Paulistão

Zagueiro levou terceiro cartão amarelo e, sem poder jogar Eliminatórias, volta ao Verdão ...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 15:57

Publicado em 25 de Março de 2022 às 15:57

Acabou o sufoco para Abel Ferreira. O Paraguai confirmou nesta sexta-feira (25) que liberou o zagueiro Gustavo Gómez para retornar ao Palmeiras após o jogador levar o terceiro cartão amarelo e estar suspenso para a derradeira partida da equipe guarani nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deste ano. O defensor pode ficar à disposição já para o duelo deste sábado (26) contra o Bragantino, pela semifinal do Campeonato Paulista.Gómez acabou recebendo o amarelo durante a vitória por 3 a 1 dos paraguaios ante o Equador, na última quinta-feira (24) e, com isso, não poderá jogar contra o Peru. Acabou liberado pela comissão técnica paraguaia.
O zagueiro passará por avaliação do departamento médico do clube para saber se terá condições de enfrentar o Bragantino, no duelo marcado para as 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque.
De qualquer forma, a volta do seu capitão é uma boa notícia para Abel. Isso porque sem contar com Luan, contundido, e Kuscevic, na seleção chilena, o treinador teve de improvisar o volante Jailson na zaga ao lado de Murilo e Piquerez.
O Palmeiras segue invicto no Campeonato Paulista, com dez vitórias e três empates até o momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
Gómez conversa com Abel durante partida do Verdão no Paulistão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Tópicos Relacionados

palmeiras
