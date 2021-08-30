Reforço para Lisca! Vasco anuncia acordo com atacante equatoriano para reta final da temporada

O Vasco anunciou, na manhã desta segunda-feira, que fechou a contratação por empréstimo do atacante equatoriano Jhon Sánchez, de 22 anos, junto ao Independiente del Valle. O acordo é válido por um ano e o Cruz-Maltino terá a opção de compra após este prazo. O jogador chega para reforçar a equipe do técnico Lisca, que já havia sinalizado a necessidade de novos nomes.
+ Veja a tabela da Série B!O atacante tem passagem pela seleção de base do Equador e começou a carreira no Manta FC (EQU), se destacando no Independiente onde se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2019 marcando um dos gols da equipe na grande final e balançando as redes também contra grandes clubes durante a competição, como Corinthians e Independiente (ARG).
O novo reforço Cruz-Maltino é atacante de lado de campo, porém já atuou em outras posições, dentre elas a ala direita. Analisado e aprovado pela comissão técnica, Jhon Sánchez chega ao Brasil nos próximos dias para resolver os trâmites burocráticos de visto de trabalho e para finalizar sua transferência. O atleta será submetido a uma revisão médica antes de se integrar ao grupo comandado pelo técnico Lisca.O próximo compromisso do Vasco na Série B será na sexta-feira, às 19h, contra o Brasil de Pelotas, também na Colina Histórica. A partida é válida pela vigésima segunda rodada, a terceira do returno da Série B.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇONome completo: Jhon Jairo Sánchez EnríquezApelido: Jhon SánchezData de Nascimento: 30/07/1999 (22 anos)Local de Nascimento: Manta (EQU)Altura: 1,75mPosição: AtacanteClubes: Manta (EQU), Independiente del Valle (EQU) e Vasco da Gama.