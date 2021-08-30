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futebol

Reforço para Lisca! Vasco anuncia acordo com atacante equatoriano para reta final da temporada

Jogador de 22 anos chega por empréstimo de um ano com opção de compra em acordo junto ao Independiente del Valle
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Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 10:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 10:53
Crédito: Jhon Sanchez foi campeão da Copa Sul-Americana de 2019 marcando na final (Reprodução site oficial do Vasco
O Vasco anunciou, na manhã desta segunda-feira, que fechou a contratação por empréstimo do atacante equatoriano Jhon Sánchez, de 22 anos, junto ao Independiente del Valle. O acordo é válido por um ano e o Cruz-Maltino terá a opção de compra após este prazo. O jogador chega para reforçar a equipe do técnico Lisca, que já havia sinalizado a necessidade de novos nomes.
+ Veja a tabela da Série B!O atacante tem passagem pela seleção de base do Equador e começou a carreira no Manta FC (EQU), se destacando no Independiente onde se sagrou campeão da Copa Sul-Americana de 2019 marcando um dos gols da equipe na grande final e balançando as redes também contra grandes clubes durante a competição, como Corinthians e Independiente (ARG).
O novo reforço Cruz-Maltino é atacante de lado de campo, porém já atuou em outras posições, dentre elas a ala direita. Analisado e aprovado pela comissão técnica, Jhon Sánchez chega ao Brasil nos próximos dias para resolver os trâmites burocráticos de visto de trabalho e para finalizar sua transferência. O atleta será submetido a uma revisão médica antes de se integrar ao grupo comandado pelo técnico Lisca.O próximo compromisso do Vasco na Série B será na sexta-feira, às 19h, contra o Brasil de Pelotas, também na Colina Histórica. A partida é válida pela vigésima segunda rodada, a terceira do returno da Série B.
FICHA TÉCNICA DO NOVO REFORÇONome completo: Jhon Jairo Sánchez EnríquezApelido: Jhon SánchezData de Nascimento: 30/07/1999 (22 anos)Local de Nascimento: Manta (EQU)Altura: 1,75mPosição: AtacanteClubes: Manta (EQU), Independiente del Valle (EQU) e Vasco da Gama.

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