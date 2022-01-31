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futebol

Reforço para a temporada, Breno se destaca em estreia pelo Botafogo

Volante de 21 anos fez seu primeiro jogo pelo Alvinegro e foi um dos melhores em campo na vitória sobre o Bangu pelo Campeonato Carioca
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Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 07:00
O Botafogo venceu a primeira da temporada. A equipe comandada por Enderson Moreira na vitória sobre o Bangu teve ‘caras novas’. Entre elas, o jovem Breno fez sua estreia com a camisa alvinegra e se destacou com uma boa atuação no meio-campo.> Botafogo 'Moneyball': com novas pessoas, clube 'se choca' no mercado na busca por jogadores
A equipe comandada por Enderson Moreira entrou ligada no jogo e bem organizada defensivamente. Dessa forma, o Botafogo soube aproveitar as deficiências do adversário para garantir a vitória em casa e, muito disso, passou pelos pés de Breno, que formou uma boa dupla no meio-campo ao lado do experiente Fabinho.
O jovem volante de 21 anos foi um dos melhores em campo em sua estreia com a camisa alvinegra. Confira as estatísticas de Breno no confronto, segundo o perfil ‘Fogostats’.
- Líder de desarmes no jogo (5);- Interceptou uma bola;- Acertou 90% dos passes (19);- Deu um passe decisivo;- Não teve perdas de posse de bola em 75 toques;- Cometeu três faltas.
> Enderson Moreira analisa primeira vitória do Botafogo na temporada: ‘Expectativa é melhorar a cada jogo’
Breno chegou ao Botafogo com o aval de Enderson Moreira. O volante trabalhou com o treinador no Goiás em 2020 e, quando ficou livre no mercado, Enderson pediu a contratação do jogador, que assinou contrato com o Alvinegro até o fim de 2024.
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Na próxima rodada, o Botafogo vai enfrentar o Madureira pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O confronto está marcado para quinta-feira, dia 03, às 18h no Estádio Nilton Santos.
Crédito: BrenoemaçãopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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