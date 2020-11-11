Reforço na Colina! Vasco anuncia oficialmente a contratação de Jadson, ex-Portimonense-POR

O Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Jadson, que pertencia ao Portimonense, de Portugal. O defensor estava no clube desde 2015 e chega ao Gigante da Colina como indicação do técnico Ricardo Sá Pinto. Ele já treinou com o elenco, mas depende da regularização no BID da CBF para ficar à disposição do comandante português.
Com isso, Jadson assinou contrato com o Gigante da Colina por empréstimo até o fim do Brasileirão. Aos 29 anos, o jogador é formado na base do América de Natal, mas despontou para o futebol profissional no América do Rio de Janeiro. Em 2015, ele deixou o Bonsucesso e assinou com o Portimonense.
Em Portugal, o atleta era capitão da equipe e fez parte do grupo que conquistou o título da 2ª divisão do Campeonato Português 2016/2017. Pelo clube, o experiente zagueiro disputou 150 partidas e marcou 14 gols.