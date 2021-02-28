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Reforço na base: Vasco anuncia a contratação do paraguaio Diego Fernández para a equipe sub-20

Jogador, que pertence ao Sportivo Luqueño, do Paraguai, chega por empréstimo até janeiro de 2022, com passe fixado. Ele se une a Matías Galarza, que tem se destacado na categoria...
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Publicado em 

28 fev 2021 às 15:56

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 15:56

Crédito: O paraguaio Diego Fernández é o novo reforço da base do Vasco da Gama (Reprodução Instagram
Após uma temporada recheada de títulos, o sub-20 do Vasco terá mais um reforço para 2021. Trata-se do paraguaio meio-campista Diego Fernández, de 18 anos, que pertence ao Sportivo Luqueño, do Paraguai. O atleta chega por empréstimo até janeiro de 2022, e terá o passe fixado. Vale lembrar que o time já conta com o paraguaio Matías Galarza, que tem se destacado na categoria.O jogador, assim como seu compatriota, tem passagem pelas seleções de base nas categorias sub-17 e sub-18. A tendência é que ele chegue ao Brasil nesta semana visando a disputa da Copa do Brasil sub-20. O Cruz-Maltino é o atual campeão da competição nacional, e estreia nesta edição contra o Planaltina-DF, no dia 10 de março, às 15h.
> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Na última temporada, o jogador atuou em oito paridas pela equipe profissional do Sportivo Luqueño, nos torneios Clausura e Apertura, e em um jogo da Copa Sul-Americana. Já Matías Galarza, participou dos títulos do Carioca, Copa do Brasil e Supercopa pelo sub-20 do Vasco, mas pertence ao Olímpia. O jogador tem contrato até 2022 e a opção de compra é de cerca de US$ 700 mil.
Compatriota também pode reforçar o sub-20 do Vasco
Além de Diego, o Vasco negocia com outro paraguaio: o atacante Elias Ovelar, de 19 anos, que defendia o Cerro Porteño. A informação foi inicialmente divulgada pelo analista de futebol sul-americano Emmanuel Luiz. O gerente da base do clube, Carlos Brazil, confirmou o andamento da negociação em sua rede social

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