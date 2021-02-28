Reforço na base: Vasco anuncia a contratação do paraguaio Diego Fernández para a equipe sub-20

Após uma temporada recheada de títulos, o sub-20 do Vasco terá mais um reforço para 2021. Trata-se do paraguaio meio-campista Diego Fernández, de 18 anos, que pertence ao Sportivo Luqueño, do Paraguai. O atleta chega por empréstimo até janeiro de 2022, e terá o passe fixado. Vale lembrar que o time já conta com o paraguaio Matías Galarza, que tem se destacado na categoria.O jogador, assim como seu compatriota, tem passagem pelas seleções de base nas categorias sub-17 e sub-18. A tendência é que ele chegue ao Brasil nesta semana visando a disputa da Copa do Brasil sub-20. O Cruz-Maltino é o atual campeão da competição nacional, e estreia nesta edição contra o Planaltina-DF, no dia 10 de março, às 15h.