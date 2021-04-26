Reforço na área! Everaldo se apresenta ao Sport

Crédito: Anderson Stevens/Sport

Com três vitórias consecutivas na temporada, o Sport iniciou a semana com novidade. Trata-se do atacante Everaldo, que chegou por empréstimo até dezembro.

+ Galeria sobre a briga pela Chuteira de Ouro atualizada

No primeiro dia de clube, o atleta realizou exames médicos e conheceu seus novos companheiros, além de um bate-papo com o técnico Umberto Louzer.

Na Ilha do Retiro, a esperança do Leão é que Everaldo volte a viver os bons momentos da época do Fluminense e seja mais uma peça importante no sistema ofensivo.

A sua contratação foi aprovada com louvor pelo técnico Umberto Louzer, que acredita no poder de reação de Everaldo.