Reforço na área! Everaldo se apresenta ao Sport

Com três vitórias consecutivas na temporada, o Sport iniciou a semana com novidade. Trata-se do atacante Everaldo, que chegou por empréstimo até dezembro.
+ Galeria sobre a briga pela Chuteira de Ouro atualizada
No primeiro dia de clube, o atleta realizou exames médicos e conheceu seus novos companheiros, além de um bate-papo com o técnico Umberto Louzer.
Na Ilha do Retiro, a esperança do Leão é que Everaldo volte a viver os bons momentos da época do Fluminense e seja mais uma peça importante no sistema ofensivo.
A sua contratação foi aprovada com louvor pelo técnico Umberto Louzer, que acredita no poder de reação de Everaldo.
Em duas temporadas pelo Corinthians, o atacante disputou 36 jogos e marcou apenas quatro gols.