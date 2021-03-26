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futebol

Reforço na área: Chapecoense anuncia a contratação do meia Ravanelli

Jogador que teve poucas oportunidades na última temporada defendendo o Athletico chega por empréstimo do Akhmat Grozny-RUS...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 11:02

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 11:02
A Chapecoense ganhou mais uma opção para o sistema de criação através do anúncio feito na última quinta-feira (25). Isso porque o clube catarinense oficializou a contratação por empréstimo até o fim de 2022 do meia Ravanelli.Meia de 23 anos é cria da base da Ponte Preta (Márcio Cunha/ACF)>Chape segue na ponta: classificação do Campeonato CatarinenseO jogador de 23 anos de idade, apesar de seguir com seus direitos ligados ao Akhmat Grozny-RUS, não terá o trabalho de vir do Velho Continente para a cidade de Chapecó já que, na última temporada, ele defendeu também em regime de empréstimo o Athletico.
Além da inspiração de seu pai para homenagear o ex-jogador italiano Fabrizio Ravanelli e o fato de ter conseguido encontrar o Ravanelli "original" na Rússia, o reforço da Chape disse como primeiras palavras sendo jogador do clube sobre suas características mais marcantes de posicionamento.
Outro ponto abordado por Ravanelli foi o seu estudo prévio sobre a história da Chapecoense, algo que pesou positivamente para que ele aceitasse a oportunidade de defender o Verdão do Oeste.
- Eu jogo tanto na posição de camisa 8 como de camisa 10, posso jogar nas duas posições. Seja estando como armador mais avançado ou mais recuado, posso jogar dos dois jeitos - disse o jogador, completando:
- Conheço um pouco da história da Chape e acho que isso foi um dos grandes motivos (para sua vindo), é uma história de superação, muito bonita. Minha expectativa é conseguir coisas grandes com a camisa da Chape e buscar sempre o melhor pro clube. Vou dar o meu melhor e, em todos os campeonatos que disputar, sempre dar o melhor e ir em busca dos títulos.

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