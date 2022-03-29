Reforço na área! Ayrton Lucas desembarca no Rio para assinar com o Flamengo: 'Não vai faltar garra!'

Ayrton Lucas já está em solo carioca, prestes a assinar um contrato de empréstimo com o Flamengo até dezembro deste ano. Vinculado ao Spartak Moscou, da Rússia, o lateral-esquerdo desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 14h desta terça-feira. Em breve, partirá rumo ao Ninho do Urubu para realizar exames médicos.

- Não vai faltar garra, estou muito feliz. Vamos aguardar os próximos detalhes (para ser anunciado) - disse, brevemente, no saguão do aeroporto. No último dia 19, Ayrton Lucas lesionou o metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo. O Fla não viu a lesão (a única sofrida na Rússia) como uma barreira para contratá-lo, mas não deixará de fazer uma avaliação médica minuciosa antes da assinatura.

Foram três temporadas e meia de Ayrton Lucas pelo Spartak, com 108 partidas, sendo que ele atuou como meia 64 vezes, 43, como lateral esquerdo, e foi improvisado na lateral direita em uma oportunidade. Somando todas as competições, são quatro gols e 11 assistências - de acordo com o site "Transfermarkt" - neste período.