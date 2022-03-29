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Reforço na área! Ayrton Lucas desembarca no Rio para assinar com o Flamengo: 'Não vai faltar garra!'

Lateral de 24 anos passará por exames médicos no Ninho do Urubu antes de firmar vínculo por empréstimo...

Publicado em 29 de Março de 2022 às 14:09

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mar 2022 às 14:09
Ayrton Lucas já está em solo carioca, prestes a assinar um contrato de empréstimo com o Flamengo até dezembro deste ano. Vinculado ao Spartak Moscou, da Rússia, o lateral-esquerdo desembarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 14h desta terça-feira. Em breve, partirá rumo ao Ninho do Urubu para realizar exames médicos.
- Não vai faltar garra, estou muito feliz. Vamos aguardar os próximos detalhes (para ser anunciado) - disse, brevemente, no saguão do aeroporto. No último dia 19, Ayrton Lucas lesionou o metatarso do pé esquerdo em jogo contra o Club Nizhny Novgorod, pelo Campeonato Russo. O Fla não viu a lesão (a única sofrida na Rússia) como uma barreira para contratá-lo, mas não deixará de fazer uma avaliação médica minuciosa antes da assinatura.
Foram três temporadas e meia de Ayrton Lucas pelo Spartak, com 108 partidas, sendo que ele atuou como meia 64 vezes, 43, como lateral esquerdo, e foi improvisado na lateral direita em uma oportunidade. Somando todas as competições, são quatro gols e 11 assistências - de acordo com o site "Transfermarkt" - neste período.
Crédito: AyrtonLucasrecepcionadoportorcedoresdoFlamengo(Foto:LazloDalfovo

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