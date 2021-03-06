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futebol

Reforço mais caro de 2020, Michael dá 'passo atrás' por recomeço no Flamengo

Diretoria fez grande investimento no atleta, que não correspondeu na última temporada. Agora, ao lado dos "Garotos do Ninho", pode começar a recuperar seu espaço no Flamengo...

Publicado em 06 de Março de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mar 2021 às 07:30
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Michael chegou ao Flamengo, no início de 2020, cercado por expectativa após as atuações de destaque pelo Goiás, no Brasileirão de 2019, e como reforço mais caro do Rubro-Negro para a temporada. Após um início positivo, ainda sob o comando de Jorge Jesus, o atacante não atuou mais no nível esperado, terminando o Campeonato Brasileiro entre as últimas opções de Rogério Ceni.
Confirmado entre os titulares neste sábado, para a partida contra o Macaé pela segunda rodada da Taça Guanabara, Michael tem a oportunidade de recuperar seu espaço e valor no Flamengo, atuando entre os vários "Garotos do Ninho." O duelo no Maracanã, às 18h, terá transmissão em tempo real do site do LANCE!.Para 2020, o investimento do clube em direitos econômicos superou os R$ 140 milhões, dos quais cerca de R$ 34 milhões foram pela compra de Michael junto ao Goiás. Apenas Gabriel Barbosa, que já estava no Ninho do Urubu por empréstimo e foi negociado em definitivo, custou mais ao cofres rubro-negros na última temporada. Léo Pereira, por R$ 30 milhões, vem abaixo, em terceiro.
Utilizado em 13 jogos no último Estadual, Michael deu três assistências e fez três gols, sendo um na decisão contra o Fluminense. Após a saída do técnico Jorge Jesus, entrou em campo mais 28 vezes, sendo titular em só sete partidas sob o comando de Domênec Torrent ou Rogério Ceni. No Brasileirão, o atacante não fez gol e contribuiu apenas com uma assistência no campeonato.
O desempenho fez com que Michael perdesse espaço com o atual treinador. Da 30ª rodada do Brasileirão em diante, por exemplo, o atacante só 28 minutos em campo somando as partidas contra Goiás, Athletico, Vasco e Corinthians.
Levando isso em consideração, Michael teve a reapresentação marcada para o dia 5 de março, enquanto os principais nomes do elenco bicampeão nacional são aguardados no Ninho do Urubu no próximo dia 15. O jogador decidiu se apresentar ao clube um dia antes, após seis dias de folga. Do que poderia ser considerado um "passo atrás", o atleta deseja fazer seu recomeço no clube.

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