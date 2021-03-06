Reforço mais caro de 2020, Michael dá 'passo atrás' por recomeço no Flamengo

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Michael chegou ao Flamengo, no início de 2020, cercado por expectativa após as atuações de destaque pelo Goiás, no Brasileirão de 2019, e como reforço mais caro do Rubro-Negro para a temporada. Após um início positivo, ainda sob o comando de Jorge Jesus, o atacante não atuou mais no nível esperado, terminando o Campeonato Brasileiro entre as últimas opções de Rogério Ceni.

Confirmado entre os titulares neste sábado, para a partida contra o Macaé pela segunda rodada da Taça Guanabara, Michael tem a oportunidade de recuperar seu espaço e valor no Flamengo, atuando entre os vários "Garotos do Ninho." O duelo no Maracanã, às 18h, terá transmissão em tempo real do site do LANCE!.Para 2020, o investimento do clube em direitos econômicos superou os R$ 140 milhões, dos quais cerca de R$ 34 milhões foram pela compra de Michael junto ao Goiás. Apenas Gabriel Barbosa, que já estava no Ninho do Urubu por empréstimo e foi negociado em definitivo, custou mais ao cofres rubro-negros na última temporada. Léo Pereira, por R$ 30 milhões, vem abaixo, em terceiro.

Utilizado em 13 jogos no último Estadual, Michael deu três assistências e fez três gols, sendo um na decisão contra o Fluminense. Após a saída do técnico Jorge Jesus, entrou em campo mais 28 vezes, sendo titular em só sete partidas sob o comando de Domênec Torrent ou Rogério Ceni. No Brasileirão, o atacante não fez gol e contribuiu apenas com uma assistência no campeonato.

O desempenho fez com que Michael perdesse espaço com o atual treinador. Da 30ª rodada do Brasileirão em diante, por exemplo, o atacante só 28 minutos em campo somando as partidas contra Goiás, Athletico, Vasco e Corinthians.