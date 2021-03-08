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Reforço do Vasco, Ernando foi um dos zagueiros que menos sofreram dribles no Brasileiro

Jogador de 32 anos foi anunciado pelo Cruz-Maltino neste domingo...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 09:40
Crédito: Felipe Oliveira / EC Bahia
Um dia antes do retorno do elenco principal aos treinamentos, o Vasco anunciou seus dois primeiros reforços para a temporada 2021: o meia Marquinhos Gabriel, ex-Cruzeiro, e o zagueiro Ernando, ex-Bahia. Dois jogadores experientes, já na casa dos 30 anos de idade, que se juntam ao jovem elenco vascaíno que terá como principal objetivo retornar à elite do futebol brasileiro.
Mais velho da dupla, com 32 anos, Ernando foi titular do Tricolor Baiano durante o último Campeonato Brasileiro e chega inicialmente para ocupar a lacuna deixada pela saída de Marcelo Alves, que não teve o seu contrato renovado. Revelado pelo Goiás, o defensor acumula também passagens por Internacional e Sport.
No Brasileirão 2020, apesar da campanha ruim do Bahia, o defensor terminou o campeonato com alguns números expressivos. Em 30 jogos como titular, Ernando sofreu apenas oito dribles. Essa foi a 5ª melhor marca entre os zagueiros que entraram em campo ao menos 30 vezes. Apenas Luccas Claro, do Fluminense, com quatro, David Duarte, do Goiás, e Éder, do Atlético Goianiense, com cinco, e Paulão, do Fortaleza, com seis, ficaram à frente.
Outro dado que chama a atenção é o baixo volume de faltas. Com apenas 20 infrações cometidas - e nenhum cartão recebido -, foi também o 5º com o menor volume no ranking dos atletas posição com aos menos 30 atuações. Confira mais estatísticas do reforço cruz-maltino:
ERNANDO NO BRASILEIRÃO 2020- Dados o Sofascore
30 jogos​1 gol1 assistência​72 duelos aéreos ganhos8 dribles sofridos29 interceptações19 desarmes109 cortes20 faltas cometidas0 cartões amarelos0 cartões vermelhos

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