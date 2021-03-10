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Reforço do Vasco, Ernando apresenta suas credenciais: 'Velocidade, boa saída de jogo e bola a área'

Em coletiva de imprensa, o zagueiro destacou que teve um grande número de jogos pelas equipes em que atuou na carreira e agradeceu à diretoria cruz-maltina pela oportunidade...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:16
Crédito: Ernando foi apresentado à torcida vascaína nesta quarta-feira no CT do Almirante (Carlos Gregório Jr/Vasco.com.br
Com o início de uma nova temporada, o Vasco dá sequência a uma reformulação em seu elenco. Após a saída do zagueiro Marcelo Alves, Ernando, ex-Bahia, assinou por um ano, com a possibilidade de renovação por mais uma temporada. O defensor foi apresentado, nesta quarta, e destacou que teve um número grande de jogos por onde passou e que tem certeza que o Cruz-Maltino fará uma grande temporada.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca- Quero agradecer ao Alexandre em nome de toda a diretoria por essa grande oportunidade, clube gigante. Tenho certeza que iremos fazer grande temporada. Eu sou mais experiente, tenho passagens por grandes clubes como Internacional e Bahia, comecei no Goiás e foi Sport. Tenho como ponto positivo o alto número de jogos. Na temporada passada foram 30 jogos no Brasileiro. Atuo também pela lateral direita. Não sou concorrente do Zequinha. Venho para agregar. Venho para mostrar meu futebol para o torcedor - frisou o atleta, que recebeu a camisa 44.
- Sou um zagueiro de velocidade, tenho uma boa saída de jogo, boa jogada aérea. Por ter essa versatilidade, já joguei pelas laterais. Mas minha preferência é como zagueiro - acrescentou.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Natural de Flores de Goiás, Ernando surgiu para o futebol na base do Esmeraldino e passou por diversos clubes antes de assinar com o Gigante da Colina. Com passagens por Internacional, Sport e Bahia, ele teve boas atuações e foi titular absoluto da defesa do Esquadrão Baiano no Campeonato Brasileiro 2020.
O elenco voltou aos trabalhos na última segunda-feira visando o duelo contra o Nova Iguaçu no sábado, às 18h (de Brasília) , em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Essa partida marcará a estreia do técnico Marcelo Cabo no comanda da equipe e terá o retorno dos principais nomes do elenco cruz-maltino.

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