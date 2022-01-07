Reforço do Vasco, Edimar diz estar motivado e exalta história do clube: 'Nos dá ambição de querer algo mais'

Desde a reapresentação, na última segunda, o Vasco segue se preparando para o início da temporada 2022. Para a intensa sequência de jogos, o clube anunciou, até o momento, oito reforços. Entre eles, está o lateral-esquerdo Edimar, que participou de todas as atividades no CT Moacyr Barbosa, na Cidade de Deus.Sob comando do técnico Zé Ricardo e sua comissão, o experiente atleta tem trabalhado com dedicação e revelou o motivo de ter escolhido o Vasco para dar sequência à sua carreira. Ele defendeu as cores do RB Bragantino nas últimas três temporadas e chega ao Rio de Janeiro para um novo desafio, recolocar o Cruz-Maltino na elite do futebol brasileiro.

+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro

– Minha escolha foi muito fácil se tratando de um clube com a história e o tamanho do Vasco. Recebi outras propostas, até de clubes que disputam a primeira divisão em 2022, mas olhar para o Vasco nos dá ambição de querer algo mais com essa camisa. Sei que o torcedor espera de nós esse algo a mais. Vim em busca desse desafio e creio que vai dar certo. Estamos muito motivados – afirmou em conversa exclusiva com a Vasco TV.

+ As virtudes e as deficiências: como joga o lateral-direito Weverton, provável reforço do Vasco

Nesta sexta-feira, o grupo comandada por Zé Ricardo realizou treinamento no CT Moacyr Barbosa. Recuperado da Covid-19, o lateral-direito Léo Matos retornou às atividades na academia visando a reintegração ao grupo.