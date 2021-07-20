Reforço do Corinthians, Giuliano treina pela primeira vez no clube

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

Anunciado na última sexta-feira (16) pelo Corinthians, o meia Giuliano trainou pela primeira vez no gramado do CT Joaquim Grava.

O Timão publicou em suas redes sociais um vídeo do atleta fazendo um trabalho de condicionamento com o preparador físico Flávio de Oliveira.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do Corinthians No dia do seu anúncio, Giuliano chegou a ir no Centro de Treinamentos corintiano, teve o primeiro contato com os seus companheiros, comissão técnica e fez alguns testes no Laboratório R9, que fica na parte interna do CT, além de ter falado pela primeira vez como reforço do clube, revelando o sonho de vestir a camisa corintiana.

Existia a expectativa do jogador fazer o seu primeiro treino pelo Timão na última segunda-feira (19), o que foi adiado para esta manhã, já que o elenco ganhou folga.

Giuliano está de volta ao futebol brasileiro após cinco anos. No período em que esteve fora, defendeu o Zenit, da Rússia, Fenerbaçhe, da Turquia, Al Nassr, da Arábia Saudita, e Istambul Basaksehir, da Turquia.

No Brasil, o atleta jogou pelo Internacional, entre 2009 e 2010, e Grêmio, entre 2014 e 2016. Ambos os times gaúchos demonstraram interesse no meia, antes do acerto com o Corinthians.