Reforço do Corinthians, Giuliano treina pela primeira vez no clube

Anunciado na última sexta-feira (16) pelo Corinthians, o meia Giuliano trainou pela primeira vez no gramado do CT Joaquim Grava.
O Timão publicou em suas redes sociais um vídeo do atleta fazendo um trabalho de condicionamento com o preparador físico Flávio de Oliveira.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos do Corinthians No dia do seu anúncio, Giuliano chegou a ir no Centro de Treinamentos corintiano, teve o primeiro contato com os seus companheiros, comissão técnica e fez alguns testes no Laboratório R9, que fica na parte interna do CT, além de ter falado pela primeira vez como reforço do clube, revelando o sonho de vestir a camisa corintiana.
Existia a expectativa do jogador fazer o seu primeiro treino pelo Timão na última segunda-feira (19), o que foi adiado para esta manhã, já que o elenco ganhou folga.
Giuliano está de volta ao futebol brasileiro após cinco anos. No período em que esteve fora, defendeu o Zenit, da Rússia, Fenerbaçhe, da Turquia, Al Nassr, da Arábia Saudita, e Istambul Basaksehir, da Turquia.
No Brasil, o atleta jogou pelo Internacional, entre 2009 e 2010, e Grêmio, entre 2014 e 2016. Ambos os times gaúchos demonstraram interesse no meia, antes do acerto com o Corinthians.
O jogador já trabalhou com Sylvinho, atual técnico corintiano, na época que o treinador fazia parte da comissão de Tite na Seleção Brasileira. Giuliano foi presença constante nas listas verde e amarela em 2017, mas, ainda assim, ficou de fora da convocação para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018.