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futebol

Reforço de peso: Flamengo anuncia contratação de Vitor Faverani, ex-NBA

Com passagem pelo Boston Celtics e por clubes espanhóis, pivô vestirá o número 13 e será apresentado na próxima segunda-feira (14)
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LanceNet

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Publicado em 

11 jun 2021 às 17:25

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:25

Crédito: Divulgação/Flamengo
A temporada 21/22 já começa com uma grande novidade para o basquete do Flamengo. O clube anunciou, nesta sexta-feira, a contratação de Vitor Faverani, pivô com passagens pelo Boston Celtics, da NBA, e por clubes espanhóis. O jogador, que atuará no Brasil pela primeira vez desde que se tornou profissional, é o primeiro reforço confirmado para a próxima temporada.
+ Gerson é o próximo a sair! Veja todas as transações do Flamengo na Era LandimDesde janeiro deste ano, Vitor Faverani usava a estrutura do Flamengo para recuperar as condições físicas. Em processo final de transição para retornar às quadras, o pivô de 33 anos foi aprovado pelo departamento médico rubro-negro e assinou contrato de um ano.
- Conhecendo a reputação da equipe médica composta por médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos e auxiliares, além da estrutura das instalações dignas de um dos melhores clubes do mundo, tenho certeza que qualquer jogador na minha posição teria tomado a mesma decisão - explicou o atleta.
Natural de Porto Alegre-RS, Faverani saiu cedo do Brasil e brilhou na Espanha, onde jogou por Valencia, Murcia, Unicaja Malaga e Barcelona. As boas atuações em solo europeu o levaram ao Boston Celtics, franquia tradicional da NBA. Experiente, ele agora quer ser campeão no clube.
- Fui embora do Brasil com 13 anos para jogar na Espanha e, desde então, sempre tive o sonho de voltar para jogar aqui, mas nunca imaginei que teria o privilégio de defender um Manto de tanto peso e tanta história como o do Mengão. Espero poder ajudar o time a vencer cada jogo nessa minha primeira temporada. Quero conquistar títulos e acredito que esse deve ser o objetivo de todo jogador que está no clube.
+ Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!FICHA TÉCNICA
Nome completo: Vitor Luiz Faverani TatschData de nascimento: 05/05/1988Naturalidade: Porto Alegre-RSPosição: Pivô

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