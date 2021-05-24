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Reforço, Chay já treina pelo Botafogo e espera por regularização; jogador comemora acerto

Atacante assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada, iniciou treinamentos no Estádio Nilton Santos e não deve ser problema para a estreia da Série B...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 20:02
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O dia a dia do Botafogo tem uma novidade. Chay assinou contrato com o clube de General Severiano nesta segunda-feira e já fez o primeiro treino no campo anexo do Estádio Nilton Santos, como divulgado nas redes sociais do Glorioso.
CONFIRA A TABELA DA SÉRIE BO atacante de 30 anos, um dos destaques da Portuguesa no último Campeonato Carioca, é o primeiro reforço confirmado para a disputa da Série B do Brasileirão. Ele já estará à disposição do treinador Marcelo Chamusca nas atividades durante a semana.
Agora, o Botafogo corre para regularizar a situação de Chay e o nome dele aparecer no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Com a pré-inscrição já realizada nos registros, ele não deve ser problema para a estreia da Série B diante do Vila Nova, na próxima sexta-feira.
- A expectativa é a melhor possível. Aceitei esse desafio porque o Botafogo é gigantesco e não merece estar onde está. O Chay é um jogador competitivo, um perfil que vai para dentro, finaliza o tempo todo e procura sempre o último terço - destacou o jogador, em entrevista à "BotafogoTV".

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