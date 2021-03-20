Reforço acertado com o Inter, Carlos Palacios já poderia ter sido oficializado

Crédito: Divulgação/Union Española

Na última sexta-feira (19), o Internacional tinha em seus planos fazer o anúncio oficial de mais um reforço para o plantel, o atacante chileno Carlos Palacios.

Todavia, um atraso no voo que traria o jogador para a capital gaúcha no cumprimento dos últimos trâmites burocráticos e assinar contrato com o Colorado acabou postergando a oficialização do acordo. Algo que, dentro do atual cronograma, deve ocorrer nesse fim de semana. >Como está a campanha do Inter no GauchãoApesar do pequeno imprevisto, o clima é de absoluta tranquilidade e otimismo por parte da diretoria do Inter mesmo com as palavras cautelosas que usou o presidente Alexandre Barcelos para o portal 'Goal'.

- A contratação está muito bem encaminhada, mas só vamos confirmar quando o Palacios chegar em Porto Alegre, realizar os exames e assinar contrato. Estamos adquirindo 95% do vínculo junto ao Unión Española - disse o mandatário, agregando:

- Palacios é muito bom jogador, estamos acompanhando desde o ano passado, quando eu era vice de futebol. Tentamos no ano passado, mas o Unión Española não aceitou negociar, agora felizmente conseguimos a contratação e o que ajudou muito foi a vontade do Palácios em jogar no Inter, times argentinos queriam o Palácios, mas ele preferiu vir jogar no Internacional.