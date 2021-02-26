'Reforçado' de Marcos Paulo e Miguel, time sub-23 Fluminense sofre revés para o Bangu em jogo-treino

Crédito: Tricolores viram Miguel, Marcos Paulo e John Kennedy desperdiçarem chances (Lucas Merçon/FFC

A preparação do time sub-23 do Fluminense para seu início da disputa do Campeonato Carioca teve mais um capítulo nesta sexta-feira. Mesmo contando com jovens do elenco profissional como os meio-campistas André e Miguel e o atacante Marcos Paulo, o Tricolor das Laranjeiras viu o Bangu levar a melhor. Coube a Jean decretar a vitória por 1 a 0 do Alvirrubro.

Por mais que Miguel, Marcos Paulo e Samuel tenham proporcionado as melhores oportunidades do Tricolor das Laranjeiras, os banguenses foram mais eficazes. Após uma cobrança de escanteio, Jean aproveitou um bate e rebate e mandou para rede.

Na etapa inicial, a escalação lançada pelo técnico Ailton Ferraz foi: Pedro Rangel, Daniel, Higor, Frazan e Raí; Caio Vinícius, André e Miguel; Marcos Paulo, John Kennedy e Samuel.

Na etapa final, John Kennedy bem que tentou, mas não conseguiu igualar o marcador. O Fluminense, após diversas alterações, encerrou o jogo-treino com: Pedro Rangel, Felipe, Wiris, Davi e Marcos Pedro; Nascimento, Metinho e Wallace; Kayky, Gabriel Teixeira e Alexandre Jesus.

Na preparação para o início de temporada, a equipe sub-23 empatou em 0 a 0 com o Bangu e bateu o Madureira por 1 a 0, com gol de Alexandre Jesus. A equipe de Ailton Ferraz será a espinha dorsal do Fluminense no início de competição da equipe no Campeonato Carioca.

Um dos "reforços" da equipe no início de competição será Paulo Henrique Ganso, que se recuperou de apendicite. O Tricolor das Laranjeiras, em sua estreia, mede forças com o Resende no dia 4. O local do duelo ainda não está definido.

Diretor executivo do clube, Paulo Angioni falou em entrevista coletiva sobre o trabalho da categoria.

- O jogador vai viver um ambiente próximo ao futebol profissional, vai conseguir enxergar todas as pessoas no dia a dia. Estamos buscando um pouco mais de aperfeiçoamento no que tange o aprimoramento desses jogadores. Acabamos de trazer um profissional da base, que é um ex-atleta do Fluminense, também com formação, que é o Cadu, para fazer esse aprimoramento juntamente com o Ailton e Edevaldo - disse.

Aos seus olhos, o sub-23 traz boas perspectivas quanto a projetar o futuro dos jovens tricolores.

- É a continuação de desenvolvimento do atleta. Ele está sendo maturado muito cedo, com 18 anos, que não é o ideal. O ideal é que mature o jogador até 22, 23 anos. Às vezes demora um pouco mais a desenvolver - e frisou: