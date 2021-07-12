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Referência no Corinthians, Gabriel completa 400 jogos na carreira: 'Quero cada vez mais'

Volante está no Timão desde 2017, completando 215 das 400 partidas no clube, o qual ele considerada o seu de coração. O camisa 5 também comentou a derrota para o Fortaleza...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:46
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Há mais de quatro anos e meio no Corinthians, Gabriel é um dos jogadores mais identificados com a Fiel torcida e no último domingo ele completou uma marca importante na carreira vestindo a camisa de seu clube do coração. O volante, que foi titular na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, chegou a 400 partidas como atleta profissional e não escondeu a emoção com o feito.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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- É uma marca muito expressiva, importante. Fico feliz de chegar a um número tão alto de jogos assim, acho que isso mostra a regularidade que eu sempre busquei ter na minha carreira, estar sempre em campo, ajudando minha equipe. Muito feliz pelo número de 400 jogos - afirmou o camisa 5.
Dos 400 jogos, 215 foram feitos pelo Timão, que não esconde ser o clube para o qual torce. Os outros foram feitos pelo Palmeiras (62 jogos) e Botafogo (123 jogos). Agora, como uma das referências corintianas, ele quer cada vez mais.
- Nunca escondi de ninguém que o Corinthians é o clube que eu mais me identifiquei, onde tenho mais jogos, onde estou hoje e o clube do meu coração, como já falei outras vezes. Feliz também de completar esse número vestindo a camisa do Corinthians. Quero cada vez mais - declarou o volante.Apesar da marca importante atingida no último domingo, o resultado da partida não trouxe felicidade. A derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, foi lamentada por Gabriel, que prometeu trabalho para voltar a vencer.
- Lutamos muito para conseguir o resultado positivo contra o Fortaleza, mas infelizmente não conseguimos. Foi um jogo muito duro, contra uma equipe que é muito competitiva, principalmente jogando em casa. Vamos trabalhar essa semana para recuperar esses pontos no próximo jogo - concluiu.
O Corinthians folga nesta segunda-feira antes de iniciar uma semana "cheia" de treinamentos para enfrentar o Atlético-MG, no próximo sábado, às 19h, na Neo Química Arena, pela 12ª rodada do Brasileirão-2021. O Timão está na 12ª colocação na tabela como 14 pontos, três atrás do primeiro clube no G6.

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