Referência no Corinthians, Gabriel completa 400 jogos na carreira: 'Quero cada vez mais'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Há mais de quatro anos e meio no Corinthians, Gabriel é um dos jogadores mais identificados com a Fiel torcida e no último domingo ele completou uma marca importante na carreira vestindo a camisa de seu clube do coração. O volante, que foi titular na derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, chegou a 400 partidas como atleta profissional e não escondeu a emoção com o feito.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

GALERIA> Jemerson e Otero dão adeus! Veja quem já deixou o Corinthians em 2021

- É uma marca muito expressiva, importante. Fico feliz de chegar a um número tão alto de jogos assim, acho que isso mostra a regularidade que eu sempre busquei ter na minha carreira, estar sempre em campo, ajudando minha equipe. Muito feliz pelo número de 400 jogos - afirmou o camisa 5.

Dos 400 jogos, 215 foram feitos pelo Timão, que não esconde ser o clube para o qual torce. Os outros foram feitos pelo Palmeiras (62 jogos) e Botafogo (123 jogos). Agora, como uma das referências corintianas, ele quer cada vez mais.

- Nunca escondi de ninguém que o Corinthians é o clube que eu mais me identifiquei, onde tenho mais jogos, onde estou hoje e o clube do meu coração, como já falei outras vezes. Feliz também de completar esse número vestindo a camisa do Corinthians. Quero cada vez mais - declarou o volante.Apesar da marca importante atingida no último domingo, o resultado da partida não trouxe felicidade. A derrota por 1 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, foi lamentada por Gabriel, que prometeu trabalho para voltar a vencer.

- Lutamos muito para conseguir o resultado positivo contra o Fortaleza, mas infelizmente não conseguimos. Foi um jogo muito duro, contra uma equipe que é muito competitiva, principalmente jogando em casa. Vamos trabalhar essa semana para recuperar esses pontos no próximo jogo - concluiu.