Reencontro com a torcida! Cruzeiro inicia venda de ingressos para o jogo contra o Confiança-SE

Crédito: A China Azul estará de volta ao campo para ver a Raposa em ação-(Divulgação/cruzeiro

Está chegando a hora. Depois de quase um ano e meio, o Cruzeiro voltará a atuar com a presença da nação azul e o reencontro será nesta sexta-feira, 20 de agosto, às 21h30, quando a Raposa enfrentará o Confiança-SE, na abertura do returno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Os ingressos para a partida já estão sendo comercializados pelo site cruzeiro.com.br/ingressos, seguindo a janela de prioridades para as categorias de sócio.

Para esse jogo, o Cartão de sócio não valerá como ingresso. Os torcedores deverão portar o ticket impresso ou na versão digital.

Na entrada do estádio, também será obrigatória a apresentação do teste negativo de Covid-19 impresso, realizado no máximo 72 horas antes do evento. O exame ficará retido, conforme dispõe o decreto da Prefeitura de Belo Horizonte. Em parceria com o Laboratório Integral, os sócios terão desconto para a realização dos testes.

JANELA DE PRIORIDADES E CONDIÇÕES DE COMPRA PARA SÓCIOS:

Sócio Diamante18/08 (quarta-feira)Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuito + um com preço cheioO Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presençaValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0

Sócio Eficiente18/08 (quarta-feira)Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante gratuitoO Cruzeiro entrará em contato para confirmar a presençaValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 0

Sócio Platina18/08 (quarta-feira), a partir das 9hIngresso do sócio gratuito + um acompanhante preço cheioVenda pelo siteValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 28

Sócio Ouro18/08 (quarta-feira), a partir das 11hIngresso do sócio gratuito + um acompanhante preço cheioVenda pelo siteValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32

Sócio Prata18/08 (quarta-feira), a partir das 12h59Ingresso do sócio gratuito + um acompanhante preço cheioVenda pelo siteValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32

Sócio Bronze18/08 (quarta-feira), a partir das 17hIngresso do sócio com 30% de desconto + um acompanhante preço cheioVenda pelo siteValor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 32

Avulso18/08 (quarta-feira), a partir das 21hPreço cheioVenda pelo site Valor do teste de Covid no Laboratório Integral: R$ 45

Gratuidade - Crianças menores de 12 anos.20/08 (sexta-feira), de 10h às 14hO responsável deve apresentar o seu ingresso e também o documento da criança, na hora da compra.Bilheteria do Barro Preto

VALORES DOS INGRESSOS:

Amarelo Inferior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)Amarelo Superior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)Laranja Inferior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)Laranja Superior: R$ 70 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 49)Vermelho Inferior: R$ 100 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 70)Vermelho Superior: R$ 100 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 70)Roxo Superior: R$ 100 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 70)Roxo Inferior: R$ 150 (30% de desconto para Sócio Bronze: R$ 105) Em parceria com a Meep, Clube adota nova metodologia para a venda de ingressos

Visando ter a sua própria ticketeira de alta performance, o Cruzeiro firmou uma parceria com a empresa mineira Iotickets. A iniciativa reduzirá os custos do Clube e entregará um serviço moderno, seguro, com inteligência de dados e que irá melhorar a jornada do torcedor.