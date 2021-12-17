Reeleito presidente do Flamengo, Rodolfo Landim e diretoria são empossados em cerimônia na Gávea

Reeleito presidente do Flamengo, Rodolfo Landim tomou posse em cerimônia na Sede da Gávea, nesta quinta-feira, em solenidade com a presença de conselheiros, convidados e colaboradores do clube. Os 18 vice-presidentes do Flamengo também foram empossados. Confira a lista completa mais abaixo!Com a reeleição de Rodolfo Landim, que comandará o clube em seu segundo mandato entre 2022 e 2024, foram poucas mudanças nas pastas. A principal ocorreu na vice-presidência de relações externas. Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deixa a pasta para assumir a presidência do Conselho de Administração, e dará lugar a Adalberto Ribeiro, que, até então, era VP de Gabinete da Presidência

Antônio Alcides foi reeleito e segue como presidente do Conselho Deliberativo, assim como Rodrigo Dunshee segue como vice-presidente geral e jurídico.Confira o que Rodolfo Landim e Rodrigo Dunshee falaram na cerimônia.

- Passados três anos aqui, a primeira coisa que temos que fazer é agradecer a todos que serviram o Flamengo durante esses três anos, todos que fizeram parte dessa gestão, em todos os conselhos, que são pessoas importantíssimas pro funcionamento da máquina e pra construção de tudo que foi feito. Também agradeço aos funcionários do clube, que trabalharam com muito afinco e passei a admirar ainda mais. Agradeço também às famílias de todos nós que trabalhamos aqui; muitas vezes é difícil pelo tempo que ficamos fora de casa pelo Flamengo - afirmou Landim, em parte de seu discurso nesta noite.

- Para os próximos três anos, temos um enorme desafio pela frente. Conseguimos fazer muita coisa, mas ainda temos muito a fazer, mais melhorias na Gávea, mais coisas boas por vir no futebol, nos esportes olímpicos, novos projetos financeiros, negócios, marketing… Temos muita coisa já estruturada e pensada e tenho certeza de que não vai faltar trabalho. Praticamente todos os vice-presidentes ficaram, alguns tiveram que sair, mas serão substituídos por grandes feras que irão trabalhar de forma harmônica e integrada para alcançarmos os resultados. Tivemos três anos duros, mas, mesmo com todos os problemas, tivemos um aumento de receita muito significativo, grandes resultados esportivos e sociais, que foram uma demonstração do que pode ser feito. Em nome dessa turma toda, prometo muito trabalho e muito suor pra tornar o Flamengo sempre maior e melhor - complementou Rodrigo Dunshee.A lista completa com os membros do Conselho Diretor empossado nesta noite:

Presidente – Luiz Rodolfo Landim Machado Vice-Presidente Geral e Jurídico - Rodrigo Villaça Dunshee de AbranchesVice-Presidente de Administração – Ricardo Campelo Trevia de AlmeidaVice-Presidente de Comunicação e Marketing – Gustavo Carvalho de OliveiraVice-Presidente de Consulados e Embaixadas - Maurício Gomes de MattosVice-Presidente de Departamento de Futebol de Base - Vitor Zanelli Bastos AlbuquerqueVice-Presidente de Esportes Olímpicos – Guilherme de Lima KrollVice-Presidente de Finanças – Rodrigo Tostes Solon de PontesVice-Presidente do Fla-Gávea – Getúlio Brasil Nunes Vice-Presidente de Futebol – Marcos Teixeira BrazVice-Presidente de Gabinete da Presidência – Marcelo Conti BaltazarVice-Presidente de Patrimônio – Artur Rocha NetoVice-Presidente de Patrimônio Histórico - Roberto Magalhães DinizVice-Presidente de Planejamento – Bernardo Amaral do AmaralVice-Presidente de Relações Externas – Adalberto Ribeiro da Silva NetoVice-Presidente de Remo – Raul BagattiniVice-Presidente de Responsabilidade Social e Ambiental - Walter Felippe D'AgostinoVice-Presidente de Secretaria – Paulo Cesar dos Santos Pereira FilhoVice-Presidente de Tecnologia da Informação – Alexandre de Souza Pinto