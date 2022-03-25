Reedição da final de 2012 e altitude de La Paz: Corinthians pega grupo complicado na Libertadores

Na manhã desta sexta-feira (25), o Corinthians conheceu os três adversários que irá enfrentar na fase de grupos da Libertadores 2022. O Timão está no Grupo E, ao lado de Boca Juniors (Argentina), Deportivo Cali (Colômbia) e Always Ready (Bolívia)> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena

GRUPO DO CORINTHIANS NA LIBERTADORES (GRUPO E)Boca Juniors (ARG)CorinthiansDeportivo Cali (COL)Always Ready (BOL)

As datas, locais e horários dos seis confrontos do Timão na Libertadores vão ser confirmados pela Conmebol ao longo do dia. O time do Parque São Jorge deve fazer o seu primeiro jogo entre os dias 5, 6 e 7 de abril.

O Corinthians foi campeão da Libertadores 2012 diante do Boca Juniors. Contudo, no ano seguinte, os xeneizes eliminaram a equipe brasileira nas oitavas de final.

Outra adversidade que o alvinegro paulista terá que superar é a altitude de mais de 4000 metros de La Paz, contra o Always Ready, da Bolívia.

> TABELA - Confira a tabela com todos os jogos do Timão na Libertadores

Apenas por participar da fase de grupos, o Corinthians irá faturar 900 mil dólares (aproximadamente R$ 4,28 milhões), além da renda dos três jogos que irá fazer na Neo Química Arena.

Caso avance às oitavas, serão mais 500 mil dólares (aproximadamente R$ 2,38 milhões), 600 mil dólares (aproximadamente R$ 2,85 milhões) pelas quartas e 800 mil dólares (aproximadamente R$ 3,81 milhões) pelas semifinais. O campeão receberá mais 5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 23,83 milhões), e o vice ficará com 2 milhões (aproximadamente R$ 9,53 milhões)

A final da Copa Libertadores será disputada no dia 29 de outubro de 2022, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.