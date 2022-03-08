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Reecontro com o Maracanã: saiba onde comprar e os valores dos ingressos para Bangu e Flamengo

O confronto é válido pela 11ª rodada da Taça Guanabara, e a venda de ingressos começa nesta terça, de maneira on-line, às 13h  Os valores dos tickets custam a partir de R$12...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 12:16

Publicado em 08 de Março de 2022 às 12:16

O reecontro da torcida do Flamengo com o Maracanã já tem data marcada. Será neste sábado, às 19h30, contra o Bangu, pela 11ª rodada da Taça Guanabara. Com isso, a venda de ingressos para o duelo começa nesta terça, às 13h no site flamengo.superingresso.com.br. Os valores dos tickets custam a partir de R$12. O duelo será o primeiro no Estádio em 2022, depois de uma grande reforma no gramado. O acesso ao Maracanã poderá ser realizado através do e-ticket (voucher gerado no momento da compra) para o torcedor que realizar a compra on-line. Essa medida já aconteceu nos jogos anteriores do Rubro-Negro em Volta Redonda e no Nilton Santos.
Dessa forma, o torcedor deverá, obrigatoriamente, realizar a impressão do voucher e apresentá-lo na entrada do Estádio. Os sócios-torcedores, por sua vez, deverão levar o cartão-ingresso ativo para ter acesso ao interior do Maracanã para o duelo contra o Alvirrubro.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
Vale destacar que para esta partida, o Pacote Maracanã não será válido, visto que o Bangu é o mandante do confronto. Classificado para as semifinais e com o segundo lugar garantido, o Flamengo encerra sua participação na Taça Guanabara e aguarda a definição do adversário nas semifinais do Estadual. No momento, o confronto seria contra o Botafogo. CONFIRA TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA DE INGRESSOS
Horários de abertura de vendas dos planos do Nação e demais torcedores:
08/03, (13h) - Maior do Mundo 08/03, (14h) - Mais Querido 08/03, (15h) - Sempre Contigo 08/03, (16h) - Jogamos Juntos 08/03, (18h) - Onde Estiver 09/03, (10h) - Nação Jr. / público geral online / pontos de venda físicos
12/03, (20h) - Encerramento das vendas on-line
Setores disponíveis e valores
Norte Sócio-torcedor: R$12,00 Inteira: R$30,00 (meia-entrada R$15,00) Leste Inferior Sócio-torcedor: R$20,00 Inteira: R$50,00 (meia-entrada R$25,00) Maracanã Mais Sócio-torcedor: R$100,00 Inteira: R$170,00 (meia-entrada R$122,50)
Veja os documentos necessários para efetuar a compra nas bilheterias: - Documento de identificação original com foto e CPF; - Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada); - ORIGINAL E CÓPIA do comprovante de vacinação com as duas doses (ou dose única) da vacina contra Covid-19. IMPORTANTE: o acesso e a permanência de indivíduos menores de 15 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais. Para retirada de quaisquer gratuidades também será necessária a apresentação de uma cópia da Carteira de imunização contra a COVID-19, que ficará retida no momento da troca. Além disso, todos deverão estar presentes para fazer a retirada dos ingressos. Para informações de meia-entrada, confira a descrição do evento no site flamengo.superingresso.com.br.
Pontos de venda de ingressos:
Maracanã - bilheteria 2Dia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/03/2022 – 10h até o fim do primeiro tempo.
Gávea - Balcão ao lado do setor de cobrança - Somente Sócios do clubeAvenida Borges de Medeiros, 997 - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/03/2022 – Horário de 10h às 15h.
Gávea - Bilheteria externaPraça Nossa Senhora Auxiliadora, s/nº - Lagoa - Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/03/2022 – Horário de 10h às 15h.
Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova América)Av. Pastor Martin Luther King Jr., nº126, 1ºpiso = Del Castilho, Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/03/2022 – Horário de 10h às 15h.
Nação Rubro-Negra (Downtown)Avenida das Américas nº500, loja 114 - Barra, Rio de Janeiro - RJ.Dia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/03/2022 – Horário de 10h às 15h.
Espaço Rubro-Negro (Centro)Rua da Quitanda, nº87, Rio de Janeiro – RJ.Dia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.
Espaço Rubro-Negro (Shopping Nova Iguaçu)Av. Abílio Augusto Távora, 1111, 1º piso - Luz, Nova Iguaçu - RJDia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/03/2022 – Horário de 10h às 15h.
Espaço Rubro-Negro (Shopping Plaza Niterói)Rua Quinze de Novembro, nº8, 1º piso – Centro - Niterói – RJ.Dia 09/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 10/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 11/03/2022 – Horário de 10h às 17h.Dia 12/03/2022 – Horário de 10h às 15h.
Fique atento pois alterações podem ocorrer de acordo com a organização do evento e das autoridades competentes.
Crédito: OFlamengoreencontraoMaracanãnestesábado,contraoBangu,às19h30(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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