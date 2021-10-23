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Red Bull Bragantino x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir o jogo do Brasileirão

Equipes se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em jogo importante, equipes tem objetivos diferentes na tabela...

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2021 às 18:30
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
Neste domingo (24), o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o encontro entre o quinto e o 12º colocados da competição, com o Tricolor precisando da vitória para subir à parte de cima da tabela.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
O Red Bull Bragantino vem de dois empates, os dois fora de casa. Contra o Ceará, o time sofreu dois gols nos minutos finais e empatou por 2 a 2, um empate com gosto de derrota devido à liderança por dois gols de vantagem até os últimos lances da partida. Contra o Internacional, o contrário ocorreu. A equipe perdia até os acréscimos, por 1 a 0, quando empatou com gol de Bruno Gonçalves, no lance final da partida.
De volta ao seu estádio, o time espera voltar a vencer e ir atrás de um reingresso no G4. O time, porém, sofre com desfalques, pois o lateral direito Aderlan recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e está suspenso. Além dele, o lateral esquerdo Luan Cândido tem desconforto muscular no posterior da coxa esquerda e é dúvida. Arthur e Ytalo, ainda se recuperam da Covid-19, sendo dúvidas para a partida.
Para o São Paulo, o duelo é importante para sua posição na tabela, embora a briga seja outra. Atualmente na 12ª posição, o Tricolor quer se livrar de vez do risco do rebaixamento e ingressar na parte de cima da tabela. Vindo de oito jogos de invencibilidade, o São Paulo empatou seis vezes consecutivas e venceu apenas duas das suas últimas oito partidas. O time quebrou a sequência de empates na última rodada, ao vencer o Corinthians, por 1 a 0.O São Paulo também tem uma extensa lista de desfalques. O time não conta com os atacantes Calleri e Rigoni, destaques da equipe, além de ter como desfalque o volante Luan, outra peça fundamental do time. Galeano, William e Walce também estão de fora da partida. Todos os desfalques são por lesão.
RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULOLocal: Estádio Nabi Abi ChedidData e horário: 24 de outubro de 2021, às 18h15Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG), Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG) e Salim Fende Chavez (SP) (Quarto árbitro)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte
RED BULL BRAGANTINO​Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Eric Ramires, Jadsom Silva e Praxedes (Pedrinho); Artur (Helinho), Cuello e Hurtado (Ytalo).Técnico: Maurício BarbieriDesfalques: Aderlan (suspenso)
SÃO PAULOTiago Volpi; Orejuela (Igor Vinícius), Miranda, Arboleda (Léo) e Reinaldo; Liziero, Igor Gomes, Gabriel Sara e Benítez; Luciano e Pablo.Técnico: Rogério Ceni Desfalques: Calleri, Rigoni, Galeano, Luan, William e Walce (lesionados)

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