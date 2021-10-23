Red Bull Bragantino x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir o jogo do Brasileirão

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

Neste domingo (24), o Red Bull Bragantino recebe o São Paulo no estádio Nabi Abi Chedid, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marca o encontro entre o quinto e o 12º colocados da competição, com o Tricolor precisando da vitória para subir à parte de cima da tabela.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

O Red Bull Bragantino vem de dois empates, os dois fora de casa. Contra o Ceará, o time sofreu dois gols nos minutos finais e empatou por 2 a 2, um empate com gosto de derrota devido à liderança por dois gols de vantagem até os últimos lances da partida. Contra o Internacional, o contrário ocorreu. A equipe perdia até os acréscimos, por 1 a 0, quando empatou com gol de Bruno Gonçalves, no lance final da partida.

De volta ao seu estádio, o time espera voltar a vencer e ir atrás de um reingresso no G4. O time, porém, sofre com desfalques, pois o lateral direito Aderlan recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Internacional e está suspenso. Além dele, o lateral esquerdo Luan Cândido tem desconforto muscular no posterior da coxa esquerda e é dúvida. Arthur e Ytalo, ainda se recuperam da Covid-19, sendo dúvidas para a partida.

Para o São Paulo, o duelo é importante para sua posição na tabela, embora a briga seja outra. Atualmente na 12ª posição, o Tricolor quer se livrar de vez do risco do rebaixamento e ingressar na parte de cima da tabela. Vindo de oito jogos de invencibilidade, o São Paulo empatou seis vezes consecutivas e venceu apenas duas das suas últimas oito partidas. O time quebrou a sequência de empates na última rodada, ao vencer o Corinthians, por 1 a 0.O São Paulo também tem uma extensa lista de desfalques. O time não conta com os atacantes Calleri e Rigoni, destaques da equipe, além de ter como desfalque o volante Luan, outra peça fundamental do time. Galeano, William e Walce também estão de fora da partida. Todos os desfalques são por lesão.

RED BULL BRAGANTINO X SÃO PAULOLocal: Estádio Nabi Abi ChedidData e horário: 24 de outubro de 2021, às 18h15Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG), Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG) e Salim Fende Chavez (SP) (Quarto árbitro)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde acompanhar: Premiere, Tempo Real e em áudio na parceria LANCE!/Voz do Esporte

RED BULL BRAGANTINO​Cleiton; Weverton, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar (Luan Cândido); Eric Ramires, Jadsom Silva e Praxedes (Pedrinho); Artur (Helinho), Cuello e Hurtado (Ytalo).Técnico: Maurício BarbieriDesfalques: Aderlan (suspenso)