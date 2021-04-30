futebol

Red Bull Bragantino x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Equipes se enfrentam na noite deste sábado, em Bragança, pela 10ª rodada do Paulistão...

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 20:00

LanceNet

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Em situações distintas na classificação, Red Bull Bragantino e Santos se enfrentam na noite deste sábado, às 20 horas, no Estádio Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista, pela 10ª rodada do Paulistão. O time da casa lidera o Grupo C, com 21 pontos, e precisa apenas de um empate para garantir a classificação para as quartas de final. Já o Santos é o terceiro colocado do grupo D, com nove pontos, e precisa de uma vitória para entrar na zona de classificação e se afastar das últimas colocações na classificação geral.
O Red Bull Bragantino está invicto há cinco jogos no Paulistão, mas perdeu por 3 a 0 para o Emelec na última quarta-feira em sua estreia na Copa Sul-Americana. O time não terá o atacante Hurtado, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Mauricio Barbieri deve escalar força máxima no duelo.
O Santos tenta acabar com o jejum de quatro jogos sem vitória e sem marcar ao menos um gol. Ainda sem técnico após a saída de Ariel Holan, o Peixe será comandado mais uma vez pelo auxiliar técnico Marcelo Fernandes e ele deve repetir a equipe que começou a partida contra o Boca Juniors na última terça-feira, pela Copa Libertadores.FICHA TÉCNICARED BULL BRAGANTINO X SANTOS
Data e hora: 1 de maio de 2021, às 20hLocal: Estádio Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista (SP)Árbitro: Douglas Marques das FloresAssistentes: Anderson José de Moraes Coelho e Fabrini Bevilaqua CostaÁrbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral
Como e onde assistir: SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!
RED BULL BRAGANTINOCleiton, Aderlan, Leo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista e Claudinho, Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maurício BarbieriDesfalques: Hurtado (suspenso)
SANTOSJoão Paulo, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Marcelo FernandesDesfalques: Carlos Sánchez, Raniel, Jobson e Sandry (lesionados)

