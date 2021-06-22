Red Bull Bragantino x Palmeiras: confira onde assistir ao duelo pelo Brasileirão, arbitragem e escalações

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Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SP.

O Verdão está na quarta colocação da competição nacional com 10 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o América-MG, no Allianz Parque. Já o Massa Bruta, por sua vez, está em terceiro com 11 pontos. Na última rodada, o time venceu o Flamengo no Maracanã.RONY, DANILO E BRENO LOPES PARTICIPAM DE PREPARAÇÃO PARA O DUELO CONTRA O RED BULL BRAGANTINO

Durante os treinamentos do Palmeiras na Academia de Futebol, uma das novidades foi o retorno de Danilo, que participou das atividades e avançou a sua etapa de transição física.

Os atacantes Breno Lopes e Rony, desfalques contra o América-MG em razão de desgaste muscular e amigdalite bacteriana, respectivamente, também participaram e podem ser as novidades para o duelo.CLAUDINHO E LUAN CÂNDIDO PODEM SER DESFALQUE DO MASSA BRUTA CONTRA O PALMEIRAS; MAURÍCIO BARBIERI CUMPRE SUSPENSÃO

O meia-atacante Claudinho, desfalque nos dois últimos jogos por desgaste físico devido aos jogos pela Seleção Olímpica, ainda não voltou a treinar com o time e deve ser desfalque contra o Palmeiras. Já o lateral-esquerdo Luan Cândido, que sofreu uma lesão no adutor da coxa esquerda também deve ficar de fora da equipe nas próximas rodadas.

O Red Bull Bragantino não terá Maurício Barbieri no banco de reservas. O técnico foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão por conduta contrária à disciplina. A decisão é referente a um episódio contra o próprio Verdão, quando, em dezembro de 2020, o treinador esteve presente no vestiário do Massa Bruta mesmo suspenso da partida.Horário, transmissão, arbitragem, prováveis escalações: os dados de Red Bull Bragantino x Palmeiras

Data: 23 de Junho de 2021, quarta-feiraHorário: 19h (horário de Brasília)Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista-SPÁrbitro: Luiz Flávio de Oliveira – FIFA/SPAssistentes: Alex Ang Ribeiro – AB/SP e Daniel Luis Marques – AB/SPVAR: Vinícius Furlan – AB/SP, Fabrício Porfirio de Moura – AB/SP e Ednilson Corona – CBF/SP

Transmissão:– SPORTV e PREMIERE (TV por assinatura e pay-per-view para todo o Brasil, com narração de Linhares Jr); – TEMPO REAL do NOSSO PALESTRA pelo TWITTER e pelo SITE.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Weverson; Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires; Artur, Ytalo e Helinho. Técnico: Maldonado

Desfalques: Luan Cândido (machucado), Claudinho (desgaste físico) e Maurício Barbieri (punido pelo STJD);Suspensos: Ninguém;Pendurados: Lucas Evangelista e Jadsom; Voltam de suspensão: Ninguém.

PALMEIRAS: Jaílson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Renan e Victor Luis; Danilo (Kuscevic), Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Wesley (Willian), Rony e Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Abel Ferreira