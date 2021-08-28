Red Bull Bragantino x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam na noite deste domingo, 29 de agosto, às 20h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na parte de cima da tabela de classificação. O líder Galo encara o quarto colocado Massa Bruta. A equipe mineira está com 38 pontos, enquanto o time paulista tem 31 pontos. O técnico Cuca pode ter a estreia de Diego Costa. O atacante, que está recuperando a forma física, deve ficar pelo menos no banco de reservas em Bragança. No time de Maurício Barbieri, o volante Raul com uma lesão no ligamento do joelho direito e o meia Lucas Evangelista, lesionado no músculo adutor da coxa direita, são desfalques certos. O zagueiro Léo Ortiz, que se recuperou de COVID-19 está à disposição e pode começar jogando. O treinador alvinegro vai aproveitar a folga que o time terá por conta dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo para dar uma folga ao elenco pela grande sequência de jogos. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​RED BULL BRAGANTINO X ATLÉTICO-MGData: 29 de agosto de 2021Horário: 20h30 (de Brasília)Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)Onde Assistir: SportTV e PremiereOnde seguir: Tempo Real LANCE , Itatiaia FM e Super FM RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri) Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires e Praxedes; Artur, Cuello e Ytalo.