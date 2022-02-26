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Red Bull Bragantino se aproxima de acerto com nova fornecedora de material esportivo

Segundo o 'ge.globo', negociação com a empresa norte-americana New Balance está encaminhada...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 14:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 14:10
Com a Nike sendo a fornecedora de material esportivo atual do Red Bull Bragantino, o clube poderá ter uma mudança em seu uniforme.De acordo com o 'ge.globo', o acerto com a New Balance está próximo de acontecer. O portal apurou que reuniões entre ambas as partes têm ocorrido, e que a negociação está bem encaminhada.
Segundo a publicação, o interesse da equipe de Bragança Paulista na troca seria por entender que não é prioridade com a Nike e, com isso, não tem tantos materiais desenvolvidos exclusivamente para o clube.
CALENDÁRIO
O Red Bull, que lidera a o Grupo D do Campeonato Paulista com 16 pontos, entrará em campo neste domingo, às 11h, para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena.
Crédito: (Foto:TwitterRBBragantino

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