Red Bull Bragantino se aproxima de acerto com nova fornecedora de material esportivo

Com a Nike sendo a fornecedora de material esportivo atual do Red Bull Bragantino, o clube poderá ter uma mudança em seu uniforme.De acordo com o 'ge.globo', o acerto com a New Balance está próximo de acontecer. O portal apurou que reuniões entre ambas as partes têm ocorrido, e que a negociação está bem encaminhada.

Segundo a publicação, o interesse da equipe de Bragança Paulista na troca seria por entender que não é prioridade com a Nike e, com isso, não tem tantos materiais desenvolvidos exclusivamente para o clube.

CALENDÁRIO

O Red Bull, que lidera a o Grupo D do Campeonato Paulista com 16 pontos, entrará em campo neste domingo, às 11h, para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena.