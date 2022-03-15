Red Bull Bragantino quer manter invencibilidade diante do Palmeiras

No próximo domingo, o Red Bull Bragantino volta a campo pelo Campeonato Paulista na rodada final da fase de grupos.

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O adversário é o Palmeiras, um dos postulantes ao título, que também está classificado para o mata-mata.

Porém, mesmo com toda a dificuldade do confronto, Mauricio Barbieri e seus comandados esperam manter a boa fase diante do Verdão.

Nos últimos dois jogos, o Massa Bruta venceu o Alviverde. No Brasileirão, o Bragantino derrotou o Palmeiras por 3 x 1 e depois por 4 x 2.

Curiosamente, a última vitória do Palmeiras em cima do Braga ocorreu nas quartas de final do último Paulistão, quando os comandados de Abel Ferreira venceram por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid.