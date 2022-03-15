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futebol

Red Bull Bragantino quer manter invencibilidade diante do Palmeiras

Massa Bruta encara o Verdão no fim de semana e venceu os últimos dois confrontos...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 18:56

Publicado em 15 de Março de 2022 às 18:56

No próximo domingo, o Red Bull Bragantino volta a campo pelo Campeonato Paulista na rodada final da fase de grupos.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O adversário é o Palmeiras, um dos postulantes ao título, que também está classificado para o mata-mata.
Porém, mesmo com toda a dificuldade do confronto, Mauricio Barbieri e seus comandados esperam manter a boa fase diante do Verdão.
Nos últimos dois jogos, o Massa Bruta venceu o Alviverde. No Brasileirão, o Bragantino derrotou o Palmeiras por 3 x 1 e depois por 4 x 2.
Curiosamente, a última vitória do Palmeiras em cima do Braga ocorreu nas quartas de final do último Paulistão, quando os comandados de Abel Ferreira venceram por 1 a 0, no Nabi Abi Chedid.
Crédito: Foto:RedBullBragantino

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