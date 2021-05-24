Red Bull Bragantino pronto para 'decisão' na Sul-Americana

Crédito: Nicolas Aguilera / AFP

A semana é decisiva para o Red Bull Bragantino. Após vencer o Talleres na rodada passada, o Massa Bruta precisa bater o Tolima fora de casa e torcer por um tropeço do Emelec.

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Para o jogo decisivo na Colômbia, o técnico Mauricio Barbieri terá seus principais jogadores à disposição.

Helinho

Além do meia Claudinho, quem começa a ganhar destaque no clube é Helinho. Contratado junto ao São Paulo, o jogador tem aparecido de maneira importante no time e feito a diferença a favor do Massa Bruta.