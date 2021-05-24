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futebol

Red Bull Bragantino pronto para 'decisão' na Sul-Americana

Massa Bruta terá que vencer o Tolima fora de casa e torcer por tropeço do Emelec para avançar...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 15:59
Crédito: Nicolas Aguilera / AFP
A semana é decisiva para o Red Bull Bragantino. Após vencer o Talleres na rodada passada, o Massa Bruta precisa bater o Tolima fora de casa e torcer por um tropeço do Emelec.
+ São Paulo, Flamengo, Grêmio… Confira a relação dos campeões estaduais de 2021
Para o jogo decisivo na Colômbia, o técnico Mauricio Barbieri terá seus principais jogadores à disposição.
Helinho
Além do meia Claudinho, quem começa a ganhar destaque no clube é Helinho. Contratado junto ao São Paulo, o jogador tem aparecido de maneira importante no time e feito a diferença a favor do Massa Bruta.
Confira a provável escalação: Cleiton, Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Ryller, Lucas Evangelista, Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.

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