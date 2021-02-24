Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Red Bull Bragantino negocia compra do lateral Weverson, emprestado pelo São Paulo

Lateral-esquerdo de 20 anos deve permanecer no Massa Bruta, agora com um contrato de maior duração. Jogador está no Bragantino desde o começo do ano passado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2021 às 16:08

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 16:08

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino deve exercer a opção de compra do lateral-esquerdo Weverson, emprestado pelo São Paulo até o final de fevereiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. A reportagem apurou que o Massa Bruta pretende comprar 70% dos direitos do jogador.
Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do LANCE!
Os clubes ainda negociam os valores, que são mantidos em sigilo. No entanto, as conversas estão encaminhadas e a expectativa é de um desfecho rápido de ambas as partes.
SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃOLogo após a sua chegada no Red Bull Bragantino, Weverson atuou cinco vezes no Campeonato Paulista, atuando também no meio-campo sob o comando do então treinador Felipe Conceição. Já no Campeonato Brasileiro, ele jogou 15 partidas, sendo sete como titular, agradando a comissão técnica de Maurício Barbieri.
Weverson começou a sua carreira no São Paulo, onde sempre foi tido como grande promessa das categorias de base do São Paulo. As boas atuações no Tricolor fez ele disputar com a seleção brasileira o Sul-Americano Sub-17 de 2017, em que foi campeão, e o Mundial Sub-17.
No Tricolor Paulista, o lateral do Massa Bruta tem o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Show do Guns N’ Roses no ES: confira tudo o que você precisa saber
Imagem de destaque
Operação da PF mira grupo suspeito de fraudar licitações em São Mateus
Imagem de destaque
IRPF 2026: veja como checar dados fornecidos pelas empresas para a declaração

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados