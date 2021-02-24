Red Bull Bragantino negocia compra do lateral Weverson, emprestado pelo São Paulo

Crédito: Divulgação/Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino deve exercer a opção de compra do lateral-esquerdo Weverson, emprestado pelo São Paulo até o final de fevereiro. A informação foi divulgada inicialmente pelo 'GE' e confirmada pelo LANCE!. A reportagem apurou que o Massa Bruta pretende comprar 70% dos direitos do jogador.

Quem foi a grande revelação do Brasileirão? Veja os votos da redação do LANCE!

Os clubes ainda negociam os valores, que são mantidos em sigilo. No entanto, as conversas estão encaminhadas e a expectativa é de um desfecho rápido de ambas as partes.

SIMULE A ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃOLogo após a sua chegada no Red Bull Bragantino, Weverson atuou cinco vezes no Campeonato Paulista, atuando também no meio-campo sob o comando do então treinador Felipe Conceição. Já no Campeonato Brasileiro, ele jogou 15 partidas, sendo sete como titular, agradando a comissão técnica de Maurício Barbieri.

Weverson começou a sua carreira no São Paulo, onde sempre foi tido como grande promessa das categorias de base do São Paulo. As boas atuações no Tricolor fez ele disputar com a seleção brasileira o Sul-Americano Sub-17 de 2017, em que foi campeão, e o Mundial Sub-17.