Red Bull Bragantino fica mais próximo de fechar a contratação de Jadsom

Um dos próximos reforços para o sistema de meio-campo do Red Bull Bragantino já pensando na montagem do elenco para a próxima temporada fica cada vez mais próximo de ser o jovem Jadsom, nome que teve como último clube o Cruzeiro.>A quantos pontos o Massa Bruta está de entrar na zona da Libertadores?Segundo informação do portal 'Superesportes', um dos elementos que facilita a negociação é o atleta de 19 anos de idade se resolver com o clube de Minas Gerais onde a proposta da equipe do interior paulista serviu como elemento importante nas conversas entre o meio-campista e os dirigentes da Toca da Raposa.