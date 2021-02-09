Red Bull Bragantino fica mais próximo de fechar a contratação de Jadsom

Um dos próximos reforços para o sistema de meio-campo do Red Bull Bragantino já pensando na montagem do elenco para a próxima temporada fica cada vez mais próximo de ser o jovem Jadsom, nome que teve como último clube o Cruzeiro.>A quantos pontos o Massa Bruta está de entrar na zona da Libertadores?Segundo informação do portal 'Superesportes', um dos elementos que facilita a negociação é o atleta de 19 anos de idade se resolver com o clube de Minas Gerais onde a proposta da equipe do interior paulista serviu como elemento importante nas conversas entre o meio-campista e os dirigentes da Toca da Raposa.
Tendo valores em atraso, Jadsom buscou a justiça tanto para receber a quantia como também para conseguir se desvincular compulsoriamente do Cruzeiro, algo que teria se resolvido amigavelmente na última segunda-feira (8).
Em troca do clube de Belo Horizonte aceitar a proposta do Braga de 1 milhão de dólares (equivalente na atual cotação a R$ 5,4 milhões) por 40% dos direitos econômicos (outros 20% permaneceram com a equipe cruzeirense), o atleta aceitou tirar a ação que movia na justiça.
Pensando na manutenção do foco da equipe no principal objetivo estabelecido pelo Bragantino na reta final do Campeonato Brasileiro, que é chegar a uma vaga na Pré-Libertadores, especula-se que, independente do nível de acerto, o anúncio seja feito somente quando acabar a Série A de 2020.