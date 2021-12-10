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Red Bull Bragantino está na fase de grupos da Libertadores

Massa Bruta alcançou a sua meta da temporada e agora está no maior torneio de clubes da América...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2021 às 00:52

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 00:52

O Red Bull Bragantino fecha a temporada de maneira positiva. No Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta recebeu o Internacional e venceu por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com o placar em cima do Colorado, o time paulista está garantido na fase de grupos da Libertadores da América.
Objetivo atingido
Vale citar, que apesar do investimento feito pela diretoria, a grande meta do Red Bull Bragantino era uma vaga na Libertadores de 2022.
Campanha
Após 38 rodadas, o Bragantino encerrou na 6ª posição, com 56 pontos. Foram 14 vitórias, 14 empates e 10 derrotas.
Crédito: BragantinovenceuoInternacionalemcasa(Foto:AriFerreira/RedBullBragantino

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