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futebol

Red Bull Bragantino está de olho no zagueiro César, do Cruzeiro, que pode sair de graça do clube

Um brecha na legislação pode permitir que a Raposa perca do atleta sem receber nenhuma compensação financeira...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 18:38
Crédito: César está no Cruzeiro desde 2015 e o clube pode perdê-lo sem receber nada-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O Red Bull Bragantino está interessado na contratação do jovem zagueiro César, de 19 anos, que vem sendo relacionado por Felipe Conceição nos jogos da Raposa. O time paulista poderá conseguir levar o jogador sem custos por uma “brecha” na legislação. O jogador assinou contrato com a Raposa com 17 anos e a FIFA diz que um menor de idade pode ter vínculo profissional por três anos. E o atual contrato do jogador, que vai até 2023, não é reconhecido pela FIFA, pois está acima dos três anos, o que pode fazer com que o time de Bragança fique com o atleta sem ter de pagar nada, mesmo com o Cruzeiro tendo 100% dos direitos do jogador. A informação inicial do interesse foi do portal Deus Me Dibre e confirmada pelo L!. Para reduzir um possível prejuízo, o Cruzeiro pode tentar manter parte dos direitos do jogador em uma negociação com o Massa Bruta. César está desde os 13 anos no Cruzeiro e foi promovido ao profissional este ano e tem sido relacionado para os jogos por Felipe Conceição.

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