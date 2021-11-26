Red Bull Bragantino emplaca três nomes na seleção da CONMEBOL Sul-Americana

Mesmo sendo derrotado na decisão da CONMEBOL Sul-Americana para o Athletico-PR, por 1 a 0, a equipe do Red Bull Bragantino, de fato, tem dado alegrias ao seu torcedor.Brigando pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta teve três jogadores de seu elenco eleitos para a seleção da competição continental. Entre os nomes aparecem o de Fabrício Bruno, Léo Ortiz, além de Artur.