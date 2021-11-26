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futebol

Red Bull Bragantino emplaca três nomes na seleção da CONMEBOL Sul-Americana

Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Artur foram os eleitos do Massa Bruta...
LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2021 às 15:19

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 15:19

Mesmo sendo derrotado na decisão da CONMEBOL Sul-Americana para o Athletico-PR, por 1 a 0, a equipe do Red Bull Bragantino, de fato, tem dado alegrias ao seu torcedor.Brigando pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro, o Massa Bruta teve três jogadores de seu elenco eleitos para a seleção da competição continental. Entre os nomes aparecem o de Fabrício Bruno, Léo Ortiz, além de Artur.
Completando o time, o campeão Athletico teve cinco nomes: Santos, Thiago Heleno, Léo Cittadini, Terans e Nikão. Além dos citados, aparecem Álvarez Martínez e Trindade, ambos do Peñarol, e Vecchio, do Rosario Central.
Reta final de Brasileiro
Visando recuperar sua vaga no G-4, o Red Bull ainda terá mais quatro compromissos até o término da competição nacional. Entre os adversários, o clube irá encarar América-MG (casa), Juventude (fora), Atlético-MG (fora) e Internacional (casa).
Crédito: ArturfoiumdosdestaquesdoMassaBrutanaSul-Americana(Foto:Divulgação/CONMEBOLSul-Americana

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